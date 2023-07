L’animatrice de Love Island, Maya Jama, rend les téléspectateurs fous alors qu’elle porte une robe plongeante pour accueillir Aftersun depuis la villa

L’animatrice de LOVE Island, Maya Jama, a laissé les fans baver dans une autre robe sensationnelle sur Aftersun.

La présentatrice s’est changée en minirobe plongeante et a posé avec une flûte à champagne dans le dernier épisode d’Aftersun en 2023.

TVI

Maya avait l’air incroyable dans sa dernière robe Aftersun[/caption] TVI

La jeune femme de 28 ans a opté pour le glamour hollywoodien[/caption]

Le spectacle a déménagé à Majorque dimanche soir avant la grande finale de lundi, et Maya, 28 ans, a lancé la procédure dans la superbe robe.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur s’est extasié: «Criez à Maya Jama en tant qu’hôte incroyable et tuant avec chaque tenue et apparence. Oh ouais et rendre le Royaume-Uni si fier que nous vous aimons.

Un autre a déclaré : « Maya Jama est irréelle. Mon Dieu. »

Et un troisième a tweeté: « Le look de Maya jama ce soir omfg wowwwwwwwww. »

Avant le dumping dramatique, l’hôte Maya est entrée dans la villa dans une autre tenue à couper le souffle.

La superbe présentatrice a menacé de voler la vedette dans une coordination scintillante alors qu’elle livrait le résultat du dernier vote du public.

Elle a demandé aux couples de se rassembler autour du foyer afin qu’elle puisse révéler qui avait été élu le couple le moins compatible par les autres insulaires.

Mitchel et Ella B ont découvert qu’ils avaient reçu quatre votes de tous les autres couples de la villa, ce qu’ils attendaient car ils n’avaient pas été en couple aussi longtemps que certains des autres.

Alors que Whitney et Lochan ont obtenu un vote de Mitchel et Ella, ils n’ont pas non plus été surpris en raison de la loyauté de Mitchel envers les autres candidats.

Mitchel, qui était l’un des insulaires qui sont entrés dans la villa le premier jour de la série, a rassemblé les autres candidats masculins avant de partir pour leur dire à quel point ils comptent pour lui, décrivant son temps dans la série comme « probablement les huit meilleures semaines ». de ma vie ».

Après avoir quitté la villa, Ella B a déclaré: « Évidemment, c’est triste d’être larguée de la villa. J’y ai noué de très bonnes amitiés et nous allons certainement continuer notre voyage à l’extérieur de la villa.

S’exprimant après avoir quitté la villa, Mitchel a déclaré: « J’ai l’impression d’être en sursis, mais j’ai adoré chaque minute et je suis prêt à retourner dans le monde réel. »

Ailleurs dans l’épisode, les insulaires se sont affrontés lors d’une compétition sportive.

Les capitaines d’équipe Molly et Tyrique se sont relayés pour choisir leurs équipes qui ont vu Mitchel, Jess, Ella B et Lochan rejoindre l’équipe bleue de Molly tandis que l’équipe rouge était composée de Whitney, Sammy, Zac et Ella.

Les concurrents ont participé à un certain nombre de défis, y compris une course d’œufs et de cuillères et un tir à la corde – mais c’est l’équipe rouge qui l’a emporté.

La finale estivale de Love Island 2023 sera diffusée sur ITV2 et ITVX à 21 heures le 31 juillet.

Rex

Rex