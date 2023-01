L’animatrice de Love Island, Maya Jama, insiste sur le fait qu’elle est “vraiment vraiment célibataire” alors qu’elle lève le voile sur la romance de Stormzy

MALGRÉ les rumeurs précédentes d’une romance ravivée avec Stormzy, Maya Jama insiste sur le fait qu’elle est toujours célibataire.

Le couple sortait ensemble depuis quatre ans, mais alors qu’elle se préparait à faire ses débuts sur Love Island, Maya, 28 ans, a levé le voile sur l’état de sa propre vie amoureuse.

TVI

Getty – Contributeur

Elle était précédemment sortie avec Stormzy pendant quatre ans de 2015 à 2019[/caption] Instagram

La présentatrice de télévision s’est envolée pour l’Afrique du Sud alors qu’elle se prépare à faire ses débuts à Love Island[/caption]

La star est sortie avec le rappeur de 2015 à 2019 et elle est sur le point de présenter la nouvelle série “hiver” de la très attendue émission de téléréalité.

Dans une nouvelle interview avec The Sunday Times, Maya a insisté sur le fait qu’elle était très célibataire alors qu’elle réfléchissait à sa relation avec l’artiste primé.

Maya a expliqué : « Nous étions si jeunes quand nous nous sommes rencontrés, nous commencions tout juste notre carrière.

“Je commençais à MTV. Il n’avait même pas sorti de single à ce moment-là. Nous n’étions que des petits bébés.

« Je ne pense pas qu’aucun de nous ne savait que ça allait être une si grosse affaire. Nous étions juste : nous sommes jeunes et amoureux et nous allons y aller et travailler très dur.

Elle a ajouté: «Nous sommes juste ensemble. Nous n’avons jamais vraiment fait de tapis rouges. Nous n’avons rien fait de tout cela.

Maya a insisté sur le fait que malgré les spéculations, la paire est de retour ensemble, elle est heureuse d’être célibataire car elle ne s’est séparée que récemment de la star australienne du basket-ball Ben Simmons.

“Je suis vraiment, vraiment célibataire en ce moment. Nouvellement célibataire. Cela ne fait qu’un mois, mais c’est agréable.

Cela vient après que The Sun ait précédemment rapporté que Maya et Stormzy se fréquentaient à nouveau, trois ans après leur première séparation.

La nouvelle animatrice de Love Island a rejoint son ex rappeur lors de la célébration GQ Men of the Year 2022 dans l’ouest de Londres mercredi soir et ils se sont ensuite séparés à quelques minutes à 2 heures du matin.

Ils avaient passé du temps à discuter à la fête, au club des membres du Pavilion à Knightsbridge. On l’a entendu dire à des copains qu’ils étaient de retour ensemble.

Mais il ne semblait pas trop enthousiaste à l’idée que les autres le découvrent, car lorsqu’un fan les a pris en photo ensemble, il leur a répondu et a exigé qu’elle soit supprimée.

Une source a déclaré: “Stormzy et Maya sont à nouveau ensemble. Ils prennent leur temps mais sont de retour dans la vie de l’autre après une longue période où ils ne se sont pas parlé ou ne se sont pas vus.

Une deuxième source à la fête a déclaré: “Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à l’after et ont bavardé dans un coin pendant des lustres.

“C’était comme s’ils étaient allés ailleurs ensemble après parce qu’elle était sortie et qu’il l’avait suivie cinq minutes plus tard.”

Love Island revient sur ITV le lundi 16 janvier.

Getty

Selon la rumeur, Maya aurait retrouvé son ex-petit ami aux GQ Men of The Year Awards en 2022[/caption] Getty – Contributeur