L’animatrice de Love Island, Maya Jama, est la bombe ultime alors qu’elle se déshabille en bikini rose

L’animatrice de LOVE Island, Maya Jama, ressemblait à la bombe ultime tout en se déshabillant en bikini rose pour de nouveaux clichés.

La magnifique présentatrice de télévision de 28 ans a récemment publié une série de clichés de son séjour à Majorque, en tant qu’animatrice de l’émission de rencontres à succès.

Maya Jama avait l'air incroyable dans un bikini rose alors qu'elle posait pour un selfie miroir

La star a partagé une série de clichés dans un style de vidage photo alors qu'elle était à Majorque pour ses fonctions d'hébergement sur Love Island

Et l’un comprenait une superbe photo de bikini rose prise dans un miroir.

La star brune avait l’air incroyable alors qu’elle jetait un coup d’œil à sa silhouette enviable dans le maillot de bain pour bébé.

Elle a coiffé ses longues mèches et a opté pour un look sans maquillage, avec des lunettes de soleil posées sur la tête et des bijoux en or.

« Wubu2 ? » Maya a écrit sa légende.

Cela vient après que la star ait ébloui dans une robe rouge jeudi soir, alors qu’elle assistait à une fête d’été 2023 de la National Gallery parsemée d’étoiles.

Maya a montré sa silhouette tonique alors qu’elle assistait à la soirée des célébrités à Londres.

La tenue comportait un décolleté décolleté et des détails en mousseline, qui exposaient avec insolence son décolleté et ses sous-vêtements.

Elle rayonnait pour une série de clichés époustouflants à son arrivée, avant de tirer la mousseline de sa robe pour flasher ses fesses.

L’événement a également été suivi par une foule de célébrités de premier plan, dont le fils de Liz Hurley, Damien, la mondaine Lady Amelia Spencer et l’actrice Ophelia Lovibond.

Love Island n’a pas manqué de drame dans cette série, et il semble que d’autres restent à venir.

Le spectacle devrait être secoué par un recouplage de jour ce soir alors qu’Ella reçoit un SMS et que les Islanders se rassemblent au foyer, tout juste sortis du déversement de Charlotte Sumner et Andre Furtado.

Dans une tournure inattendue, on leur dit alors qu’il y aura un recouplage de jour et que c’est au tour des garçons de choisir.

Vendredi soir, Andre et Charlotte ont été évacués de la villa après que le public ait eu le pouvoir de voter pour leur couple préféré.

Les trois garçons avec le moins de votes étaient Andre, Zachariah Noble et Sammy Root, tandis que les trois dernières filles étaient Charlotte, Leah Taylor et Catherine Agbaje.

Les insulaires sûrs devaient alors choisir qui ils voulaient rentrer chez eux.

Un certain nombre de fans de Love Island ont été laissés perplexes face aux insulaires qui étaient dans les six derniers, ainsi qu’à ceux qui ont dû partir.

Certains sont allés jusqu’à dire que la série était « truquée ».

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: « Au moins maintenant, nous savons que les votes sont truqués parce que c’était ça. »

« RIGGED #LoveIsland », a déclaré un deuxième.

Un troisième a répondu: « Je déteste cette émission, c’est putain de truqué, il n’y a aucun moyen que les gens votent Molly plutôt que Catherine, soyons honnêtes à 100%. »

« Cathrine dans le top trois est folle … ce shii truqué et me donne honnêtement envie d’arrêter de regarder parce que wtf », a tweeté un quatrième.

ITV nous a dit : « Pour être tout à fait clair, nos programmes ne sont pas figés. Suggérer qu’en tant que radiodiffuseur, nous tromperions sciemment notre public en truquant le résultat de nos programmes est faux, et c’est une affirmation très sérieuse et dommageable pour notre réputation.

« La diffusion est strictement réglementée et nous avons le devoir de ne pas tromper matériellement ou de tromper délibérément notre public. Tous nos programmes sont soumis à un strict respect.

Love Island est diffusé ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.

Maya a ébloui dans une robe rouge jeudi soir, alors qu'elle assistait à une fête d'été 2023 de la National Gallery parsemée d'étoiles