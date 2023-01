L’animatrice de Love Island, Maya Jama, a l’air incroyable en bikini à peine là avant le lancement de la nouvelle série

MAYA Jama avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en bikini à peine là avant la nouvelle série de Love Island.

La jeune femme de 28 ans fera ses débuts en tant qu’animatrice sur Love Island à son retour plus tard ce mois-ci.

Maya avait l'air incroyable dans le bikini à peine là

Le présentateur est apparu dans une bande-annonce spéciale de Love Island cette semaine

Et il semble que la présentatrice Maya se prépare déjà à échanger le Royaume-Uni contre des climats plus ensoleillés en modélisant un minuscule deux pièces sur Instagram.

La superbe Maya portait le bikini à rayures noires et blanches tout en se faisant un soin du visage à la maison avec des patchs sous les yeux.

Plus tard, elle a montré les résultats et a plaisanté: “J’aurais dû le faire plus tôt.”

La neuvième série de Love Island se déroule en Afrique du Sud pour la deuxième fois seulement depuis le début de la série.

Une bande-annonce spéciale a été diffusée cette semaine sur ITV lors d’une pause publicitaire pour le film de James Bond No Time To Die.

De manière appropriée, il a vu Maya dans l’obscurité avant d’être illuminé, à la manière d’une Bond girl.

La star, vêtue d’une combinaison tout-en-un couverte de bijoux, est vue en train de marcher vers un taureau et de grimper à bord – avant de se retourner.

Maya – précédemment connue pour avoir co-animé Peter Crouch: Save Our Summer – dit aux téléspectateurs : “Il est temps de saisir l’amour par les cornes, je suis prête, n’est-ce pas ?”