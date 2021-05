L’animatrice de «  Indian Idol 12  », Aditya Narayan, réagit aux critiques du fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, à l’égard de l’émission, les juges

L’émission de télé-réalité «Indian Idol 12» a fait les manchettes ces derniers temps, bien que pour les mauvaises raisons. Le dernier épisode de l’émission a créé un buzz après que les internautes aient critiqué les juges pour leur hommage pas si impressionnant au chanteur légendaire Kishore Kumar, en l’honneur de qui l’épisode a été tourné.

Dans la spéciale de Kishore Kumar où les concurrents chantaient ses hits, lorsque les juges Anu Malik, Himesh Reshammiya et Neha Kakkar ont rendu hommage, cela ne s’est pas bien passé avec les internautes qui les ont critiqués pour leur chant.

En fait, dans une interview avec ETimes, le fils de Kishore Kumar, Amit Kumar, qui est apparu dans l’émission en tant qu’invité célèbre, a déclaré qu’il « n’avait pas du tout apprécié l’épisode » et voulait qu’il s’arrête. Il a également révélé qu’il avait fait ce qu’on lui avait dit de faire, c’est-à-dire féliciter les candidats.

Maintenant, au milieu de la teinte et du cri, l’animatrice Aditya Narayan a partagé sa réaction à la critique sévère d’Amit Kumar à propos de l’épisode spécial de Kishore Kumar.

En parlant de cela à Bollywood Hungama, Aditya a déclaré: «Avec tout le respect que je dois à Amitji, il n’est jamais facile d’honorer l’héritage d’une légende en une heure ou deux. En raison de la pandémie, nous tournions à Daman avec une équipe et un équipage limités, des répétitions limitées, des décors différents, etc. Encore semaine après semaine, nous sortons de nouveaux épisodes où la plupart des autres chaînes diffusent des rediffusions de leur contenu. «

« Amitji a honoré le spectacle à plusieurs reprises et a toujours fait l’éloge de nos concurrents ainsi que de notre équipe. Cette fois aussi, il a été somptueux dans ses éloges. En fait, il a eu la gentillesse de partager tant d’histoires personnelles sur Kishore da et nous avons apprécié S’il n’était pas satisfait de certains aspects du spectacle, il aurait pu nous le dire pendant le tournage et nous aurions été plus qu’heureux d’essayer de tenir compte de ses contributions », a-t-il ajouté.