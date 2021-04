L’animatrice de FOX News, Laura Ingraham, a surnommé les «forces puissantes» derrière Joe Biden «les insurgés les plus dangereux d’Amérique».

Le commentateur franc a accusé le président américain d’être un « radical » dont « les récits empoisonnés opposent les Américains les uns aux autres selon des lignes raciales, ethniques, politiques et économiques ».

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a parlé des insurgés Crédit: Fox News

Elle a critiqué la « menace » de Joe Biden contre les États-Unis Crédit: AP

En diffusant son opinion politique sur The Ingraham Angle vendredi, Ingraham a affirmé que Biden était la «vraie menace» des États-Unis.

Elle l’a également accusé d’être plus dangereux pour les États-Unis que les insurgés qui ont pris d’assaut le Capitole dans une tentative infructueuse de forcer le renversement du résultat de l’élection présidentielle.

Ingraham a ajouté: « Les insurgés les plus dangereux d’Amérique ne sont pas les gens loufoques de QAnon en fourrure et en maquillage, OK?

«La véritable menace pour notre avenir est Biden et les puissantes forces bien nanties qui veulent que nous perdions de vue ce qui a fait de l’Amérique une grande force en premier lieu.

« Ce n’est pas notre diversité – c’est notre liberté. »

Biden « ramène la guerre à la maison », a déclaré l’hôte Crédit: Fox News

Elle a également déclaré aux téléspectateurs: «Les attaques de l’été dernier contre nos marqueurs et monuments historiques n’ont jamais vraiment consisté à prendre position contre la confédération.

« La confédération est morte – ce n’était qu’un pas de plus vers l’effacement complet de notre compréhension historique.

«Telles étaient les tactiques des pires dictateurs du XXe siècle. De Lénine à Staline en passant par Mao.

«Une révolution exige que le peuple rejette presque tout ce qui a précédé pour qu’elle puisse être remplacée par un nouvel agenda collectiviste.

« C’est précisément ce que veulent les Black Lives Matter / Antifa, et les croyances, les objectifs et les méthodes sont adoptés et avancés par le plus grand parti démocrate et bien sûr les médias. »

Le président américain Joe Biden et Jill Biden quittent la Maison Blanche en route pour Wilmington, Delaware depuis l’Ellipse à Washington, DC le 24 avril 2021 Crédit: AP

Ingraham a également allégué: « Loin de gouverner comme la figure modérée que tant de femmes de banlieue pensaient probablement qu’il le serait, Biden est un radical et ses politiques, et des récits empoisonnés opposent déjà les Américains les uns aux autres sur les plans racial, ethnique, politique et économique. lignes. »

Elle a demandé à son invité, Matt Walsh, anciennement de The Blaze: «Matt, vous devez donner le crédit de gauche.

«Ils sont totalement unis quand il s’agit de leur propre poussée pour cet agenda marxiste collectiviste au milieu du chaos de la pandémie.

« Les gens sont toujours démoralisés et se sentent un peu enfermés et au carré. Mais ils restent ensemble. »

Walsh a répondu: «Ils le font. Ils sont sur la même longueur d’onde avec la destruction de la civilisation. Donnez-leur du crédit pour cela. «

Biden marquera son 100e jour en fonction le jeudi 29 avril en voyageant avec la Première Dame se rendra en Géorgie où il participera à un rallye automobile.

La veille au soir, il prononcera sa première allocution commune au Congrès à 21 heures, heure de l’Est.

Le président se rendra au Royaume-Uni en juin pour son premier voyage à l’étranger depuis sa victoire aux élections de 2020.

« Ce voyage soulignera son engagement à restaurer nos alliances, à revitaliser les relations transatlantiques et à travailler en étroite coopération avec nos alliés et partenaires multilatéraux pour relever les défis mondiaux et mieux protéger les intérêts de l’Amérique », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Biden se rendra à Cornwall, en Angleterre, pour le sommet du G7, du 11 au 13 juin avant de se rendre à Bruxelles, en Belgique, pour le sommet de l’OTAN le 14 juin.