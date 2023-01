L’animatrice de télévision CONSERVATIVE Laura Ingraham s’est fait un nom en tant que membre de la famille Fox News.

Elle est l’animatrice de The Ingraham Angle sur Fox News Channel depuis octobre 2017, et maintenant les fans veulent en savoir plus sur sa vie personnelle.

Laura Ingraham Crédit : Getty

L’animatrice de Fox, Laura Ingraham, est-elle mariée ?

Au fil des ans, Laura Ingraham a été liée à plusieurs personnalités politiques de premier plan, dont le commentateur Dinesh D’Souza.

Ingraham et D’Souza auraient été fiancés, mais ils se sont finalement séparés.

Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Ingraham serait sorti avec le politicien Robert Torricelli en 1999, mais aucun n’a commenté la relation présumée.

Ingraham s’est fiancé à nouveau avec James V Reyes en avril 2005, mais les deux n’ont pas réussi à se rendre dans l’allée.

Au moment d’écrire ces lignes, Ingraham n’est ni mariée ni dans une relation publique.

Laura Ingraham a-t-elle des enfants ?

Même si Ingraham n’est peut-être pas mariée, cela ne l’a pas empêchée de fonder une famille.

Elle est maman de trois enfants qu’elle a tous adoptés.

Elle a d’abord adopté une fille du Guatemala en 2008, puis deux garçons de Russie en 2009 et 2011.

Leurs noms sont Maria Caroline, Michael Dmitri et Nikolai Peter.

Ingraham est une fervente défenseure de l’adoption et a encouragé l’adoption internationale sur son site Web.

Elle a décrit l’adoption de sa fille comme la “meilleure chose que j’ai jamais faite” selon Quartz.

Bien qu’Ingraham soit fière de ses enfants, elle les garde souvent à l’écart des projecteurs et des réseaux sociaux.

Laura Ingraham n’est pas mariée Crédit : Getty – Contributeur

Quelle est la valeur nette de Laura Ingraham ?

Grâce à la carrière réussie d’Ingraham, elle a pu amasser une fortune au fil des ans.

En janvier 2023, elle avait une valeur nette estimée à 40 millions de dollars avec un salaire annuel de 15 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Cette estimation provient de sa carrière réussie à la télévision et d’autres entreprises commerciales.

Ingraham a d’abord travaillé pour l’administration Reagan à la fin des années 80 en tant que rédactrice de discours avant de retourner à l’école.

Elle a fréquenté la faculté de droit de l’Université de Virginie et a obtenu son diplôme en 1991 avec un Juris Doctor.

Ingraham s’est dirigée vers les médias après avoir décroché son premier emploi d’hébergeur pour MSNBC en 1996. Elle a ensuite rejoint CBS avant de s’associer à Fox en 2008.