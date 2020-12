La présentatrice de Fox Business, Maria Bartiromo, a déclaré qu’elle était punk et qu’elle avait interviewé par erreur une militante des droits des animaux se faisant passer pour la PDG d’une entreprise de transformation alimentaire.

Pendant le segment de son émission «Les matins avec Maria Bartiromo», Bartiromo a présenté l’imposteur en tant que président-directeur général de Smithfield Foods, Dennis Organ, avant de lui poser des questions sur les effets de la pandémie sur l’entreprise.

Mais à l’insu de Bartiromo, elle ne parlait pas avec Organ. Au lieu de cela, elle interviewait un activiste identifié comme Matt Johnson par l’organisation de défense des animaux Direct Action Everywhere.

Selon The Hill et NBC, Bartiromo a abordé l’erreur à l’antenne mercredi, en disant qu ‘ »il semble que nous ayons été punk ».

«Plus tôt dans le programme, j’ai interviewé quelqu’un prétendant être le PDG de Smithfield Foods, Dennis Organ», a-t-elle déclaré. «Nous avons appris depuis que ce n’était pas Dennis Organ, mais un imposteur faisant de fausses déclarations à propos de l’entreprise. C’est quelqu’un qui n’a absolument aucun lien avec Smithfield Foods.

Bartiromo s’est excusé pour l’erreur. « Nous serons bien sûr plus vigilants. »

Le directeur administratif de Smithfield, Keira Lombardo, a qualifié le segment de « canular complet » dans une déclaration à USA TODAY.

« Une simple recherche sur Google d’une photo de notre PDG aurait empêché que cela se produise », a poursuivi Lombardo. « Les déclarations qui ont été diffusées sont absolument et complètement fausses. »

Au cours de l’interview, partagée sur les réseaux sociaux par Direct Action Everywhere mercredi, Johnson est resté dans le personnage d’Orgue pendant plus de six minutes.

« Bien sûr, cette pandémie a été tout simplement dévastatrice pour notre industrie », a-t-il déclaré. «Pour nos employés, nous leur avons fourni un équipement de protection individuelle complet et offert des congés payés supplémentaires pour les employés malades, mais ces mesures ont malheureusement été insuffisantes dans de nombreux cas.

Se faisant toujours passer pour l’Orgue, Johnson a promis de «faire mieux».

« Le premier changement sous ma direction est la transparence et, parfois, l’honnêteté brutale », a-t-il déclaré. «En plus des épidémies qui se produisent dans nos usines, notre industrie représente une menace sérieuse en provoquant efficacement la prochaine pandémie.

Johnson a ensuite ajouté que, selon le CDC, trois maladies infectieuses nouvelles ou émergentes sur quatre chez les humains proviennent d’animaux. « Les conditions à l’intérieur de nos fermes peuvent parfois être des boîtes de Pétri pour de nouvelles maladies », a ajouté Johnson.

Lombardo de Smithfield a fortement repoussé ses affirmations, affirmant que la société est « un leader reconnu dans le domaine du bien-être et des soins des animaux, de la gérance de l’environnement et de la sécurité au travail » et « a investi plus de 700 millions de dollars dans un large ensemble de mesures qui ont assuré la santé et la sécurité de ses employés afin qu’ils puissent continuer à produire de la nourriture pour les Américains. «

« Smithfield emploie des vétérinaires et d’autres experts dans toute l’entreprise qui veillent à ce que la sécurité, le confort et la santé des animaux d’élevage soient complets », a-t-elle ajouté.

Selon un communiqué de presse de Direct Action Everywhere, le coup visait à sensibiliser aux menaces potentielles de l’élevage porcin pour la santé publique.

