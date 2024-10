L’animatrice de « Big Brother », Julie Chen Moonves, réagit à la décision choquante de Makensy (exclusif)

Chaque semaine, Big Brother l’animatrice Julie Chen Moonves a donné son avis sur les derniers événements à l’intérieur de la maison. Cette semaine, elle réagit aux événements de la finale, notamment la grande victoire de Chelsie, la grande décision de Makensy de ne pas amener Cam à la fin, Tucker étant nommé l’invité préféré des États-Unis et le retour de Jankie.

Julie Chen Moonves à propos de la finale de la saison 26 de « Big Brother ».

Sonja Flemming/CBS



ENTERTAINMENT WEEKLY : Commençons par le gagnant. Comment résumeriez-vous le match de Chelsie cette saison, qui s’est terminé par un vote unanime du jury ?

JULIE CHEN MOONVES : C’était presque parfait. Elle avait des amis, de la loyauté, des compétences et de l’intelligence. Quand les jetons étaient bas, et qu’elle a été aveuglée par l’expulsion de Cédric, puis elle a perdu Brooklyn… elle a reconfiguré son jeu et a trouvé comment s’en sortir avec un seul membre du Pentagone dans la maison. Elle méritait la victoire unanime 7-0 ! (Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis sa « tante ! »)

Chelsie Baham, Julie Chen Moonves et Makensy Manbeck dans la saison 26 de « Big Brother ».

CBS



Si Makensy choisit Cam pour aller jusqu’au bout, elle gagne 750 000 $. Elle vous a ensuite dit qu’elle allait bien et qu’elle était d’accord avec la décision. Le croyez-vous ?

Oui je le fais. Bien sûr, elle se répète pourquoi elle n’a pas eu n’importe lequel votes pour gagner, et je pense que c’est peut-être la partie la plus difficile pour elle. Cela dit, elle semblait prête à éventuellement perdre la partie afin de rester fidèle à qui elle est en tant que personne et de garder son intégrité intacte. Je suis fier d’elle.

Chelsie Baham et Makensy Manbeck dans la saison 26 de « Big Brother ».

CBS



Qu’est-ce que ça dit que quelqu’un qui a été absent de la série pendant six semaines à Tucker vient de gagner le titre d’invité préféré de l’Amérique ?

Cela montre que Tucker était une force unique et inoubliable. Son gameplay non conventionnel combiné à ses compétences incroyables qui l’ont sauvé de ses propres mouvements audacieux et risqués ont consolidé sa place dans l’histoire de BB.

Tucker Des Lauriers dans la saison 26 de « Big Brother ».

CBS



Racontez-nous ce que c’était que d’être sur scène avec tous les acteurs réunis à la fin. Avez-vous retenu des informations ou des interactions intéressantes ?

Je pensais que Makensy était une professionnelle accomplie – gardant une humilité élégante et fondée sur elle-même alors qu’elle devait se remémorer dans son esprit si elle avait fait la bonne chose. Cela en dit long sur le fait qu’elle ait pu célébrer la fin de la saison avec d’autres et la victoire de Chelsie, et ne pas se comporter comme une mauvaise perdante.

Enfin, pourrions-nous voir Jankie dans la saison 27 ?

Quand il arrêtera enfin de chanter cette foutue chanson de Jankie, je lui demanderai !

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.