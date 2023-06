Christina Trevanion de BARGAIN Hunt a épaté les fans avec un « superbe » loin du plateau de la BBC.

L’experte en antiquités s’est rendue sur Instagram où elle a partagé une photo de ses mondes éloignés de l’émission populaire.

Bbc

Christina est un succès auprès des fans de Bargain Hunt[/caption] Instagram de Christina Trevanion

Christina avait l’air magnifique en admirant l’incroyable « chêne ancien »[/caption]

Christina, 41 ans, était magnifique alors qu’elle enfilait un chemisier sans manches bleu marine avec une paire de pantalons skinny de couleur crème.

Elle portait un chapeau de plage en paille de couleur crème assorti qu’elle serrait dans sa main.

Ses mèches blondes foncées étaient coiffées de vagues subtiles et elle portait un maquillage rosé naturel.

La star a légendé le message : « Un bref moment de calme lors d’une journée très chargée hier, alors je l’ai passé à admirer cet incroyable chêne centenaire. On pense qu’il a environ 700 ans, ce fut une expérience très humiliante et stimulante, d’autant plus que c’était la Journée mondiale de l’environnement 2023. »

Les fans se sont évanouis devant Christina dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit: « Wow, tout simplement magnifique! »

Un deuxième a ajouté: « Magnifique comme toujours Christina. »

Un troisième a écrit: « J’adore ce look! »

Un quatrième a jailli: « Tu étourdis sans effort Christina. »

Un cinquième a ajouté : « Belle dame !

Christina a récemment ravi les fans avec un selfie sur la plage pendant qu’elle tournait à Exmouth, Devon.