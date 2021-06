L’animatrice de Bachelorette Tayshia Adams étourdit en bikini rose vif lors d’une escapade mexicaine avec des copines

L’animatrice de Bachelorette Tayshia Adams avait l’air magnifique et détendue pendant ses vacances au Mexique.

La fille californienne ne pouvait pas arrêter de sourire alors qu’elle prenait le soleil avec des amis à Cabo San Lucas.

L’hôte de Bachelorette Tayshia Adams, 30 ans, en vacances au Mexique[/caption]

Elle a fait tourner les têtes en le vivant[/caption]

Vêtue d’un bikini triangle rose vif, la 30 ans a ri avec des amis sur des chaises longues où elle s’est également assurée d’être intelligente au soleil et de porter un chapeau.

Elle a enlevé le chapeau pour révéler ses cheveux en un chignon haut avant de sauter dans la piscine.

Tayshia était confortablement allongée sur les marches de la piscine alors qu’elle continuait à discuter avec ses amis.

Ses vacances ensoleillées arrivent alors que les fans adorent la regarder co-animateur des saisons 2021 de The Bachelorette aux côtés de Kaitlyn Bristowe.

La star de télé-réalité a profité du soleil de Cabo San Lucas[/caption]

Tayshia était magnifique dans un bikini rose vif[/caption]

Elle avait de quoi sourire car les téléspectateurs l’aimaient en tant que nouvelle co-animatrice de la série[/caption]

Elle portait ses cheveux en chignon haut alors qu’elle pataugeait dans la piscine[/caption]

Ils ont remplacé l’ancien hôte de longue date Chris Harrison, 49 ans, qui a été relâché après avoir fait des commentaires « racistes ».

La fureur s’est produite plus tôt cette année lorsque le candidat de Géorgie Rachel Kirkconnell a été découvert avoir assisté à une fête sur le thème des plantations Antebellum en 2018.

Suite aux photos qui ont refait surface, Chris l’a défendue lors d’un entretien avec l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay sur Extra.

Pour la première fois en La bachelorette histoire il y aura deux saisons de la série réalité en un an.

Tayshia est devenu célèbre pour la première fois dans la saison 23 de The Bachelorette[/caption]

La saison 17 met en vedette Katie Thurston et a actuellement diffusé trois épisodes – le tournage s’est déjà terminé sur toute la saison.

La prochaine Bachelorette sera Michelle Young, Tayshia et Kaitlyn se demandant récemment si elles reviendraient pour animer cette série.

Kaitlyn Raconté Nous hebdomadaire de revenir pour la prochaine saison 18 de Michelle : « Je veux dire, nous nous sommes tellement amusés. »

Tayshia a ajouté: « Tellement amusant et si l’opportunité se présentait, nous serions là. »

Les fans ont adoré sa capacité d’hébergement[/caption]

Tayshia co-anime la saison en cours de The Bachelorette aux côtés de Kaitlyn Bristowe[/caption]

Tayshia a d’abord honoré nos écrans en tant que concurrent de la saison 23 de The Bachelor et a ensuite été choisi pour la sixième saison de Bachelor In Paradise.

Pour la première fois dans l’histoire des deux décennies de la franchise Bachelor, la star de The Bachelorette a été remplacée.

Après la sortie dramatique de Clare Crawley, Tayshia a repris le rôle de The Bachelorette pour la saison 16 et l’a retrouvée heureuse pour toujours avec Zac Clark.

En mai, Tayshia s’est confiée à Cosmopolitan sur le statut de sa relation avec Zac Clark en disant : « C’est comme une soirée pyjama avec votre meilleur ami, bien sûr. New York a été une telle joie à vivre.

Tayshia a retrouvé l’amour avec Zac Clark dans la saison 16 de The Bachelorette[/caption]

Elle a décrit la vie à New York avec Zac comme « magique »[/caption]





Elle a ajouté : « C’est tellement différent de vivre là-bas que de visiter. C’est un autre genre de magie. C’était marrant. »

Avant sa quête de l’amour, elle a fréquenté l’Université Concordia à Irvine et a obtenu en 2012 un baccalauréat en biologie.

Tayshia était une phlébotomiste – elle a administré des tests sanguins – mais a dit à Vulture qu’elle n’était plus dans cette ligne de travail et veut poursuivre d’autres options.