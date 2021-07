La NOUVELLE animatrice de Bachelorette Kaitlyn Bristowe a fondu en larmes sur Instagram.

La future mariée a admis qu’elle était « si seule » après que des trolls l’aient attaquée « Nouveau visage.«

Au cours du week-end, Kaitlyn a publié un selfie supprimé depuis d’elle-même en train de déchirer son histoire sous-titrée: « Mon tatouage de larme convient parfaitement. »

Elle a sous-titré un autre post : « tellement émouvant ces derniers jours » via une légende. Kaitlyn a poursuivi en disant dans des vidéos : « J’avais l’habitude de mettre gars de la famille pour me remonter le moral si jamais j’étais triste et maintenant je trouve ça stupide. Quoi qu’il en soit, c’est parfois si difficile d’être absent, comme, je veux dire, je ne suis pas revenu au Canada depuis deux ans.

« J’étais FaceTiming mon père aujourd’hui, et je me sens tellement seul et évidemment Jason [Tartick] à gauche et il passe du temps en famille.

«J’étais censé être là et je ne pouvais pas parce que des trucs de travail et ils me manquent et les chiens me manquent et j’ai juste un moment et, euh, j’ai besoin d’un spectacle pour me remonter le moral. «

Kaitlyn a ensuite demandé à ses abonnés des suggestions de films pour améliorer son humeur en disant: « Donc, tout ce qui réconforte les gens, car il me manque tellement de gens et de chiens en ce moment. »

Kaitlyn a conclu les choses en partageant: «D’accord, je vais aller dormir. Je n’aurais même pas dû demander des recommandations de films parce que cela m’oblige à entrer dans mes DM et puis je vois des choses comme des gens qui disent : » ayez de la dignité « , » rassemblez-vous « , » arrêtez de pleurer « , » problèmes privilégiés LOL. ‘ Je me dis ‘oh ouais, j’ai oublié que c’est ce que j’ai dans mes DM.’ »

Le mois dernier, Kaitlyn a admis qu’elle avait eu un lifting des sourcils et des produits de comblement pour les lèvres après que les fans aient affirmé qu’elle avait l’air méconnaissable dès ses premiers jours dans l’émission.

L’homme de 35 ans s’est adressé à l’adepte, tweeter: « 6 ans que j’étais dans l’émission, Lifting des sourcils, micro-blading des sourcils, j’ai collé mes dents, un peu de remplissage Dans mes lèvres, le vieillissement, les cheveux plus foncés, et j’ai enfin appris à modeler les contours. Oh et j’ai pris du poids.

Elle aussi arrêter un troll après avoir prétendu qu’elle ressemblait à un homme après toutes ses procédures.

Le troll a écrit : « @kaitlynbristowe ressemble à un homme », a-t-elle rétorqué : « De tous les tweets méchants que je reçois, celui-ci est le plus drôle. »

Kaitlyn a précédemment admis ressentir une «pression» d’être sous les projecteurs et a avoué s’être livrée à des procédures comme le Botox et les charges pour améliorer son apparence.

Bien que le Bachelorette La star avait auparavant démenti toute rumeur de chirurgie plastique invasive, elle s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour expliquer son travail passé.

Elle a avoué : « Je suis dans un cabinet de chirurgien plasticien, j’ai donc profité de la toile de fond bleue de la photo.

« Tout le monde semble penser que je passe toujours sous le bistouri pour une intervention chirurgicale, mais je ne l’ai pas fait jusqu’à présent.

« Pour terminer. Je peux partager avec vous les gars. Je fais réparer mes lobes d’oreilles. Porter trop de boucles d’oreilles lourdes au fil des ans peut vraiment faire baisser le trou, nous allons donc le couper et le recoudre pour que je puisse faire des hooooooops.

« Le processus prend 15 minutes. Haha. K je vous aime au revoir !! »

Kaitlyn est récemment revenue à Bachelor Nation en tant qu’hôte de la saison en cours de The Bachelorette avec Katie Thurston.

Tayshia Adams, qui est apparue dans la saison précédente de l’émission, est la co-animatrice de Kaitlyn après que Chris Harrison a quitté la franchise.

En mai, Kaityln a annoncé qu’elle était engagé à son petit ami, Jason Tartick, qui a également joué dans la franchise ABC, après une relation de près de trois ans.

Elle a dit « oui » après une « belle » proposition à Nashville, Tennessee, alors qu’elle était en train de filmer son podcast Off The Vine.





Kaitlyn, 35 ans, a partagé la nouvelle sur Instagram alors qu’elle montrait son énorme cierge magique en diamant de taille ovale de cinq carats que Jason avait choisi dans une petite entreprise canadienne à l’extérieur de la ville où elle est née.

Elle a dit HE: « Les mots qui sortaient de sa bouche étaient incroyablement beaux. Nous n’avons jamais verrouillé les yeux comme ça dans nos vies.

« Nous nous tenions la main, si intense, et j’écoutais chacun de ses mots, mais toujours évanoui. »

