Quand vous pensez aux films d’animation CGI, vous pensez probablement à Pixar. Le studio a pratiquement inventé le genre avec les années 1995 Histoire de jouet — le premier long métrage d’animation réalisé à partir d’images de synthèse.

Après Toy Story, presque tous les studios d’animation ont voulu suivre les traces du succès de Pixar, jusque dans leur style. De nombreux studios ont recherché “le look Pixar”: une qualité extrêmement élevée, basée sur la physique et, dans certains cas, presque photoréaliste.

C’est une approche attrayante qui reste populaire au box-office, mais les films d’animation ont commencé à paraître plutôt homogènes. Et tandis que les studios et les artistes indépendants testaient des approches plus stylisées dans les courts métrages, aucun studio ne s’engagerait dans un long métrage d’animation trop différent.

Autrement dit, jusqu’à ce que Sony Pictures/Imageworks prenne Spider-Man: dans le Spider-Verse. Au lieu de rechercher le look que tout le monde recherchait, l’équipe a voulu créer quelque chose de visuellement nouveau. Ils l’ont fait avec un rendu non photoréaliste.

Et depuis Vers d’araignée, le non-photoréalisme a pris son envol, presque tous les studios s’apprêtant à l’intégrer dans les cinq prochaines années. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur le fonctionnement du non-photoréalisme.

