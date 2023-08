L’animateur sportif de la BBC dénonce les présentateurs qui «utilisent toujours un autocue» et remportent toujours des prix

ELLE est une pionnière de la diffusion sportive depuis 25 ans, mais le but ultime de Gabby Logan est de voir les animateurs de télévision en direct recevoir la reconnaissance qu’ils méritent.

La présentatrice, qui dirige actuellement la couverture de la Coupe du monde féminine par la BBC, n’a été nominée qu’une seule fois pour un gong de présentation aux National Television Awards.

Gabby Logan veut voir les animateurs de télévision en direct recevoir la reconnaissance qu’ils méritent[/caption]

Maintenant, elle a eu un pop aux honneurs de l’industrie, qui semblent snober les stars en dehors de la télé brillante du samedi soir.

Gabby a déclaré: «Les présentateurs gagnants sont toujours des gens vraiment formidables.

« Mais il n’y a jamais de diffuseurs sportifs.

«Ces émissions de divertissement léger savent ce qui va se passer tout au long de la pièce.

« Dans le sport, tu commences et tu ne sais pas ce qui va se passer pendant ces quelques heures où nous sommes à la télé.

«Nous n’avons souvent pas d’autocues, tout est ad-libbed et fait sur le sabot, ce qui effraie le bejesus de la plupart des autres diffuseurs.

« Beaucoup de diffuseurs sportifs se tournent vers d’autres domaines, car la télévision en direct est ce que nous faisons.

« D’autres domaines de la télévision ont un peu peur de la télévision en direct car elle a tous les problèmes qui peuvent l’accompagner. »

L’industrie se prépare pour ses honneurs annuels, les NTA, qui auront lieu le mardi 5 septembre à l’O2 de Londres.

En 2014, Gabby a été présélectionnée aux NTA pour Entertainment Presenter.

Son équipe de la BBC a mené la catégorie Sport lors des Bafta TV Awards de cette année pour sa sortie à l’UEFA Women’s Euro 2022.

Mais le manque de reconnaissance ne verrait jamais Gabby changer de camp car elle aime toujours le jeu.

S’exprimant à la Cambridge Union, elle a ajouté: «Nous aimons le buzz d’adrénaline.

« Je préfère quand quelque chose peut aller un peu mal que je peux aider à résoudre.

« Si tout est parfait, vous n’obtenez pas ce coup d’adrénaline. »

Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail, comme dirait le philosophe vénéré Aristote.

HUNKS ‘MUSCLE IN MAINTENANT’

HOLLYOAKS a produit sa juste part de mecs du savon – mais James Redmond, qui a joué Rory « Finn » Finnigan, dit qu’aucun n’est comparable aux stars actuelles de la série.

James, qui était dans le feuilleton de 1998 à 2002, revenant brièvement en 2015 et 2017, dit que des acteurs comme Owen Warner, qui joue Romeo Nightingale, sont « à un autre niveau ».

La star de Hollyoaks James Redmond, qui a joué Rory ‘Finn’ Finnigan, James, dit que des acteurs comme Owen Warner sont « à un autre niveau »[/caption]

Il a déclaré au podcast Soap From The Box : « Je suis content d’avoir été là avant les réseaux sociaux et avant les muscles !

«Il y avait un ou deux des gars qui avaient des muscles mais le reste d’entre nous était assez maigre et n’utilisait pas de transats.

« Ces mecs aujourd’hui, ils ne boivent pas, ils sont au gym tous les jours, ils blanchissent leur dents. Ouah! Nous n’aurions pas pu rivaliser avec eux. C’est juste un autre niveau maintenant.

Néanmoins, les muscles ondulants des stars actuelles n’empêcheraient pas James de faire un retour au programme de Channel 4.

Il a ajouté : « J’adorerais y retourner. C’était un si bon personnage à jouer.

ALAN CUMMING animera une nouvelle émission de Channel 4 sur la vie sur le Royal Scotsman.

Le chemin de fer le plus luxueux d’Écosse le verra voyager à bord du train glamour, rencontrer son personnel et ses invités.

Alan a déclaré: « Je suis un super fan de Royal Scotsman et chaque voyage que j’ai effectué à bord a été magique. »

FOCUS SUR LA SONDE PAN-AM

LA BBC s’est associée à Netflix pour réaliser un drame en six épisodes sur l’attentat de Lockerbie.

Le vol Pan Am 103 a explosé au-dessus de la petite ville écossaise, tuant 270 personnes, lorsqu’une bombe a explosé à l’intérieur en 1988.

La BBC et Netflix préparent un drame en six épisodes sur l’attentat de Lockerbie[/caption]

Le programme, qui sera diffusé sur la BBC, se concentrera sur l’enquête, emmenant les téléspectateurs du procès en 2000 à l’acte d’accusation le plus récent en 2022.

L’écrivain Jonathan Lee a déclaré: « La catastrophe et la chasse à l’homme mondiale qu’elle a engendrée ont été un événement déterminant dans l’histoire du monde – un événement qui contient tant d’exemples de résilience et de courage qui méritent d’être honorés et compris. »

MARK : JE SUIS STRICTEMENT TERRIFIÉ

MARK WRIGHT a eu un moment effrayant lors de son récent saut en parachute – mais il dit que ce n’était toujours pas aussi terrifiant que son passage sur Strictly Come Dancing.

L’ancienne star de Towie, son père Mark Sr et son frère Josh ont sauté d’un avion, ont fait du rafting et du saut à l’élastique pour la série BBC One A Wright Family Holiday.

Mark Wright dit que son récent saut en parachute n’était pas aussi terrifiant que son passage sur Strictly[/caption]

L’aventure du casse-cou est survenue quelques mois seulement après avoir joué pour l’équipe de football anglaise pour Soccer Aid en juin de l’année dernière, en direct devant la nation.

Mais l’émission de danse à succès de la BBC a fait battre le cœur de Mark plus vite lorsqu’il y est apparu en 2014 avec la professionnelle Karen Hauer, terminant quatrième.

Il a déclaré au podcast Saving Grace: «Faire ce spectacle est la chose la plus angoissante que vous ferez jamais.

« C’est pire que Soccer Aid devant 60 000 personnes parce que tu es tellement nerveux que tu vas oublier ton pas. Je tremblais littéralement avant de sortir.

« J’ai adoré Strictly pour l’expérience, mais je ne l’ai pas aimée parce que je suis si compétitive et que je ne suis pas très douée pour ça, j’ai donc dû m’entraîner tellement d’heures que cela a pris le dessus sur ma vie.

« C’est génial et vous apprenez quelque chose à un niveau que vous n’auriez plus jamais la chance de refaire. »

FRED : MES PALS COMME DES ENFANTS

Fred Sirieix, père de deux enfants, avait l’impression d’avoir gagné deux autres enfants après avoir filmé Gordon, Gino et Fred’s Road Trip avec Gino D’Acampo et Gordon Ramsay.

La star de First Dates a déclaré au Times: « C’était fou à coup sûr.

Fred Sirieix dit qu’il était le parent de Gino D’Acampo et Gordon Ramsay lors du tournage de leur série[/caption]

« Ils disent que si vous êtes stupide, vous pouvez être chef et si vous êtes vraiment stupide, vous pouvez être maître d’hôtel.

« J’espère avoir montré que ce n’est pas vrai. J’étais le parent de ces enfants fous. J’étais le responsable. »

Fred a parcouru le monde pour trois séries de l’émission ITV avant qu’elle ne soit annulée cette année en raison de « complications ».

Il insiste sur le fait qu’il n’y a pas de mauvais sang entre le trio.

Fred a ajouté : « Cela ne se reproduira plus. Il n’y a rien de plus à dire.

« Tout le monde est content. C’est terminé. C’est la vie. »