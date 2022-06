L’animateur Karan Johar ‘supplie et soudoie les célébrités d’apparaître dans son émission de chat

Le cinéaste Karan Johar est prêt à animer l’un des talk-shows les plus appréciés, Koffee avec Karan saison sept. Récemment, Karan a laissé tomber un petit clip qui montre à quel point il a du mal à amener les stars de Bollywood à son émission de chat.

Karan a laissé tomber une promo hilarante de sa prochaine saison 7, avant de s’installer sur la conclusion “Je vais encore la brasser”. La vidéo de 55 secondes montre Karan dans son avatar décalé, convaincu que “tout le monde veut que Koffee With Karan revienne”. Cependant, lui prouvant le contraire, la promo a rapidement révélé un montage de tweets montrant certains des ennemis de la série, faisant des remarques désobligeantes et grossières en ligne.





Ignorant nonchalamment les tweets, Karan a ensuite affirmé que même si tout le monde n’aimait pas la série, “tout le monde veut venir dans la série”. Cependant, immédiatement dans les instants suivants, l’affirmation de Karan a échoué, car il a été vu implorant des célébrités de Bollywood de faire une apparition dans la série, qui semblaient assez réticentes.

Dans la vidéo hilarante, Karan a fait de son mieux pour convaincre les stars, recourant aux promesses, au chantage et à la corruption pour les faire participer à l’émission. Il a accepté de donner plus d’un panier, a assuré qu’il ne poserait pas de “questions personnelles” et leur a même rappelé que c’était lui qui les avait “lancés”. La tactique finale de Karan était de dire à une autre star qu’ils ne pouvaient pas rompre leur amitié au cours d’un spectacle.

Lorsque tous les pots-de-vin ci-dessus se sont avérés vains, Karan, avec son attitude élégante, a fouillé ses ennemis en déclarant que peu importe ce qui se présenterait, il continuerait à préparer le spectacle, comme une tasse de café fraîche. `Koffee With Karan Season 7` sera présenté en exclusivité sur Disney + Hotstar à partir du 7 juillet.

Ce serait la première fois que l’émission de chat ne serait pas diffusée à la télévision mais serait diffusée sur une plate-forme OTT. Diffusé pour la première fois sur Star World en 2004, lKoffe Wirh Karan` est connu pour attirer plusieurs célébrités de Bolyywood qui renversent les haricots sur de nombreux sujets allant de leur carrière aux relations et aux inimitiés personnelles. Le chat a également été un sujet brûlant de controverses.