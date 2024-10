L’animateur et comédien canadien Mike Bullard est décédé à 67 ans

Le comédien canadien et ancien animateur de talk-show Mike Bullard est décédé à l’âge de 67 ans. Sa famille a confirmé à Global News que Bullard avait été retrouvé mort d’une crise cardiaque présumée.

Bullard a fait ses débuts dans la comédie en faisant du stand-up en direct dans des clubs de comédie à travers l’Ontario, avant de passer à la télévision grâce à son succès avec le stand-up.

Il s’est fait connaître en 1997 en tant qu’animateur de l’émission-débat de fin de soirée « Open Mike With Mike Bullard » sur CTV, qu’il a animée jusqu’en 2003, date à laquelle il a été embauché par Global Television pour animer « The Mike Bullard Show ». Ce programme a duré 13 semaines.





2:43

Mike Bullard accusé de harcèlement criminel



Tendance actuelle 100 ans plus tard, le pied de l’alpiniste perdu de l’Everest, Andrew Irvine, a probablement été retrouvé

Des robots aspirateurs américains piratés crient des insultes racistes et poursuivent des animaux de compagnie (rapport)

Après l’annulation de son émission de télévision, Bullard s’est tourné vers la radio. Après quelques émissions annulées et un bref retour à la télévision, il a connu le succès en tant qu’animateur de « Beyond The Mic with Mike Bullard » sur Newstalk 1010 à Toronto, où il est resté de 2010 à 2016.

L’histoire continue sous la publicité

Il a quitté Newstalk 1010 après avoir été accusé de harcèlement criminel envers un ancien partenaire amoureux. En 2018, Bullard a plaidé coupable à un chef d’accusation de harcèlement en matière de communication.

Au cours de sa carrière, Bullard a remporté deux prix Gemini pour son émission « Open Mike With Mike Bullard ». En 2013, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine pour son travail bénévole. En 2022, Bullard s’est rendu en Ukraine pour faire du bénévolat auprès d’organisations humanitaires dans le pays à la suite de l’invasion russe.