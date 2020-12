L’animateur du compte à rebours Nick Hewer a annoncé qu’il quitterait le jeu télévisé à succès après 10 ans à la barre.

Le présentateur, qui a succédé au journaliste de Sky Sports Jeff Stelling en 2011 avant la diffusion de son premier épisode en 2012, a déclaré dans un communiqué que le COVID-19[feminine le verrouillage lui avait fait réfléchir à ce qu’il voulait faire à l’avenir.

Publiant sur Twitter, Hewer a déclaré: « Ravi d’être de retour dans le studio Countdown après un autre verrouillage forcé, MAIS ce dernier verrouillage m’a donné l’occasion d’envisager ma vie future et j’ai décidé que c’était le bon moment pour démissionner à la fin de mon contrat dans la nouvelle année.

Image:

Hewer a présenté aux côtés de la géniale Susie Dent et de la star des chiffres Rachel Riley depuis 2011



«En tant que personne dans sa 77e année qui en sera à sa 10e année d’accueil de la grande institution britannique qu’est Countdown, je pense qu’il est temps de sentir les fleurs et de trouver un chien.

Hewer a déclaré que cela avait été « un privilège et un plaisir » d’accueillir l’émission de record du monde Guinness et qu’il serait toujours à l’écran « jusqu’en 2021 ».

Il a poursuivi: « Permettez-moi de remercier les diffuseurs Channel 4, l’équipe de studio et le personnel de production vraiment dévoués et inébranlablement professionnels d’ITV Studios qui réalisent les programmes, tous les 250 environ par an, mes co-animatrices merveilleusement talentueuses Susie Dent et Rachel Riley mais surtout le génie décalé du producteur Damian Eadie, qui ne cesse de s’amuser et qui exige toujours le meilleur de nous.

« Et un merci sincère à nos fidèles téléspectateurs et bien sûr aux légions de candidats qui se battent pour avoir la chance de remporter le trophée Richard Whiteley ou une théière inestimable. »

Hewer a terminé avec un message pour son successeur, qui n’a pas encore été annoncé: « Et donc, à quiconque prend ma place, je vous souhaite plein succès et j’espère que vous aurez autant de plaisir et de récompense que j’ai apprécié. »

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Un jeu télévisé sur les mots et les nombres, Countdown a été diffusé pour la première fois sur Channel 4 en 1982, avec Whiteley et Carol Vorderman aidant avec les sommes.

Depuis la mort de Whiteley en 2005, les présentateurs ont inclus Des Lynam et le feu Des O’Connor, ainsi que Stelling et Hewer, 76 ans, qui a eu la plus longue course depuis l’hôte d’origine.

Au cours de sa décennie de présentation de l’émission, il a travaillé avec Susie Dent dans Dictionary Corner et Rachel Riley faisant les maths.

Avant le compte à rebours, Hewer a passé 10 ans en tant que conseiller de Lord Alan Sugar sur The Apprentice.