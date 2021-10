L’animateur du « 700 Club », Pat Robertson, démissionne après 54 ans

Pat Robertson, qui a transformé une petite station de télévision de Virginie en un réseau mondial de diffusion religieuse, se retire après un demi-siècle à la tête du « 700 Club » à la télévision quotidienne, a annoncé vendredi le Christian Broadcasting Network.

Robertson, 91 ans, a déclaré dans un communiqué qu’il animait le programme phare du réseau pour la dernière fois vendredi, et que son fils Gordon Robertson reprendra l’émission en semaine à partir de lundi.

« Je ne serai plus l’hôte du » 700 Club « après, je pense, 54 ans à animer le programme », a déclaré Robertson dans l’émission vendredi, bien qu’il ait promis de revenir de temps en temps, s’il a eu un » révélation » qu’il a besoin de partager. « Je remercie Dieu pour tous ceux qui ont été impliqués. Et je tiens à vous remercier tous. »

Le Christian Broadcasting Network de Robertson a commencé à être diffusé le 1er octobre 1961, après avoir acheté une station de télévision UHF en faillite à Portsmouth, en Virginie. Le « 700 Club » a commencé sa production en 1966.

Désormais basée à Virginia Beach, CBN affirme que son rayonnement s’étend à plus de 100 pays et territoires dans des dizaines de langues à travers l’évangélisation télévisée et vidéo, le ministère en ligne et les centres de prière. Le talk-show « 700 Club » peut être vu dans la grande majorité des marchés de la télévision américaine.

Robertson, qui s’est présenté à la présidence en 1988, a également fondé la Christian Coalition, galvanisant les évangéliques américains en une force politique conservatrice.

En tant qu’hôte du « 700 Club », Robertson s’est parfois retrouvé dans l’eau chaude pour ses déclarations à l’antenne. En 2005, il a appelé à l’assassinat du président vénézuélien Hugo Chavez et a averti les habitants d’une ville rurale de Pennsylvanie de ne pas être surpris si une catastrophe les frappait parce qu’ils éliminaient les membres du conseil scolaire favorables à l’enseignement du « design intelligent ».

Mais Robertson a également appelé à mettre fin aux peines de prison obligatoires pour les condamnations pour possession de marijuana. Il a dit plus tard sur « The 700 Club » que la marijuana devrait être légalisée et traitée comme de l’alcool parce que la guerre du gouvernement contre la drogue avait échoué.

En décembre 2007, le fils de Robertson, Gordon, lui a succédé en tant que directeur général de CBN. Robertson est resté président du réseau et a continué à apparaître sur « The 700 Club ».

Robertson apparaîtra toujours dans un épisode mensuel et interactif de The 700 Club et viendra dans le programme « de temps en temps lorsque les nouvelles le justifient », a déclaré le réseau.

Gordon Robertson a déclaré que « l’héritage de son père et l’exemple de sa vie de prière continueront de diriger le 700 Club dans les années à venir ».