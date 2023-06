L’animateur d’InfoWars plaide coupable dans l’affaire des émeutes du Capitole

Des centaines de personnes ont été accusées d’avoir pris d’assaut les couloirs du Congrès pour protester contre les résultats des élections de 2020

L’hôte d’InfoWars, Owen Shroyer, a plaidé coupable d’être entré illégalement dans une zone réglementée lors de l’émeute du Capitole américain le 6 janvier 2021, reconnaissant qu’il avait pris part à la scène chaotique tout en affirmant qu’il n’avait jamais mis les pieds dans le bâtiment.

Shroyer a accepté le plaidoyer de culpabilité dans un dossier juridique publié vendredi, convenant qu’il avait violé plusieurs sections fermées du terrain du Capitole aux côtés du chef d’InfoWars, Alex Jones, un délit. Il aurait rallié d’autres émeutiers lors de l’incident et, à un moment donné, se serait tenu au sommet des marches du Capitole pour mener la foule dans des chants.

Alors que le commentateur complotiste a d’abord déclaré qu’il avait tenté de désamorcer la situation, les procureurs ont rejeté cet argument, notant que Shroyer avait été entendu crier « mort aux tyrans » et appelant à la révolution au Capitole.

La défense de Shroyer a également soutenu qu’il s’était rendu à l’événement en tant que journaliste et que le gouvernement violait son droit constitutionnel de « protester, parler librement et rapporter les nouvelles. »

« Le premier amendement autorise et protège les droits des individus à se rassembler et à participer à des manifestations qui confrontent et critiquent le gouvernement, même lorsque ces manifestations deviennent tapageuses ou indisciplinées », a écrit l’avocat de la défense Norm Pattis.

L’accusation a également rejeté ce raisonnement, affirmant que Shroyer « Le statut de journaliste revendiqué ne le met pas à l’abri de poursuites pénales.

L’affaire contre Shroyer était unique à la lumière d’un précédent accord de poursuites différées dans une affaire distincte, liée à un incident de 2020 au cours duquel il a interrompu une audience du Congrès. En vertu de l’accord, il s’est engagé à ne pas utiliser « un langage fort, menaçant ou abusif, ou de se livrer à une conduite désordonnée ou perturbatrice, à n’importe quel endroit sur le terrain du Capitole des États-Unis. »

Alors que Shroyer attend toujours sa condamnation, l’intrusion dans un bâtiment ou un terrain restreint peut entraîner une peine pouvant aller jusqu’à un an derrière les barreaux, sans facteurs aggravants.

Animateur de « The War Room With Owen Shroyer », l’expert est la personnalité numéro deux à l’écran d’InfoWars, aux côtés du théoricien du complot de longue date Alex Jones, qui n’a fait l’objet d’aucune accusation lors de l’émeute du 6 janvier. Tous deux ont allégué une fraude électorale généralisée lors des élections de 2020, affirmant que la course avait été volée à l’ancien président Donald Trump.

Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées et inculpées en relation avec l’émeute du Capitole, entraînant environ 600 plaidoyers de culpabilité et 100 condamnations, selon le ministère de la Justice. Les personnes faisant face à des conséquences juridiques vont des membres de la milice accusés de complot aux soi-disant «MAGA Moms» dont les seuls crimes impliquaient d’entrer dans le Capitole pour prendre des selfies.

