L’animateur d’Indian Idol, Aditya Narayan, quittera la télévision après 2022, déclare avoir refusé des offres d’une valeur de « crores » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le présentateur de télévision et chanteur Aditya Narayan, qui anime actuellement Indian Idol 12, prendra une pause de la télévision en 2022 pour se concentrer sur sa carrière musicale qu’il appelle son « premier amour ». Le présentateur a en outre déclaré qu’il aimerait être qualifié de « musicien en difficulté plutôt que de personnalité de la télévision à succès ».

Aditya s’est également souvenu du début de sa carrière à l’âge de 18 ans, lorsqu’il animerait l’émission de téléréalité chantée Sa Re Ga Ma Pa pour 7 500 INR par épisode. L’acteur a parcouru un long chemin et facture maintenant une grosse somme pour l’ancrage des émissions.

« Lorsque j’ai mis le pied dans le monde de la télévision en animant Sa Re Ga Ma Pa à l’âge de 18 ans, j’étais payé 7 500 yens par épisode. C’était une somme énorme pour moi à l’époque. Alors maintenant, quand ils viennent me voir et m’offrent des crores, ça me fait mal de leur dire non… Vous pouvez dire que j’ai fait de la télé pendant toutes ces années pour pouvoir lancer mon propre label de musique, faire mes propres clips et chante-les aussi. J’ai atteint un point de ma vie où j’aimerais être connu comme un musicien en difficulté plutôt que comme une personnalité de la télévision à succès. Appelez-moi un combattant, un échec, un travail en cours ou sous-estimé, mais j’aimerais que les gens y ajoutent le mot chanteur ou musicien », a partagé l’animateur d’Indian Idol avec Bollywood Life.

Remerciant sa longue carrière à la télévision pour lui avoir donné gloire et argent, le chanteur a déclaré qu’il était prêt à se concentrer sur sa première « musique » d’amour. « L’industrie de la télévision m’a tout donné en termes de gloire, de maison, de ferme ou de voiture, mais mon premier amour sera toujours la musique… le problème est que depuis que je suis devenu un grand animateur de télévision maintenant, les gens ont oublié que je suis un chanteur aussi. Je fais à peine 2-3 chansons en un an alors que vous me verrez toujours dans les émissions de télévision. Donc, mon travail dans l’industrie de la télévision l’emporte de loin sur mon travail dans la fraternité musicale. J’étais heureux jusqu’à ce jour que les gens me connaissent en tant qu’animateur de télévision. Ce n’est pas une mauvaise chose parce que je fais de la télévision depuis 18 ans. J’ai 33 ans maintenant et par la grâce de Dieu, j’ai maintenant suffisamment de ressources pour ne pas avoir besoin de dépendre des labels de musique ou de leurs contrats de merde qui me forceront à devenir leur esclave pendant environ 8 ans. « , a partagé Aditya.

Récemment, Aditya a également révélé que 2022 serait sa dernière année à la télévision avant de prendre un congé sabbatique. Le chanteur a partagé: « 2022 sera ma dernière année en tant qu’animateur à la télévision indienne. Je n’animerai plus après cela. Il est temps de faire de plus grandes choses. Je suis lié par des engagements antérieurs, que je terminerai dans les mois à venir. .Je vais faire une pause dans la télévision l’année prochaine. Je me sens bien de faire plusieurs choses à la fois, mais c’est aussi épuisant. «