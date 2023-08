L’animateur d’Escape to the Country défend Helen Skelton après une série de plaintes de fans

AN ESCAPE to the Country hôte a défendu Helen Skelton « soldat absolu » après une série de plaintes de fans.

Plus tôt ce mois-ci, Helen, 40 ans, est devenue émue en révélant qu’elle se retirait de son émission Radio 5 Live, un an seulement après son arrivée.

Éclaboussure

L’animateur d’Escape to the Country a défendu Helen Skelton, le «trooper absolu», après une série de plaintes de fans[/caption] Instagram

Jules Hudson a chanté les louanges d’Helen[/caption]

Cette décision est intervenue quelques jours seulement après avoir été critiquée par les patrons après avoir tagué ses publications Instagram avec des mentions de marque.

Sa décision a conduit à un certain nombre de plaintes de fans qui ont été éventrées de la voir partir, mais maintenant, l’un des co-animateurs d’Helen a pris sa défense.

Jules Hudson, de Escape to the Country, présente Cette semaine à la ferme avec Helen, et ne tarit pas d’éloges sur la façon dont la mère de trois enfants jongle entre la vie de famille et ses engagements professionnels.

S’adressant à l’Express, il a déclaré: «Toute personne ayant une vie bien remplie vous dira que l’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de famille peut être délicat.

« J’ai un jeune fils, nous avons notre propre vie ici dans le Hertfordshire qui nous est très chère, alors vous savez, essayer de tout équilibrer peut être difficile mais c’est un partenariat, c’est un effort d’équipe à travers la famille .

« C’est une soldate absolue et une professionnelle, elle a un sens de l’humour absolument méchant. »

Les commentaires de Jules interviennent après qu’une autre co-star d’Helen, Dan Walker, se soit également exprimée pour la soutenir suite à sa décision de quitter son émission de radio.

Dan – qui a travaillé avec Helen sur leur nouvelle série de voyages Dan & Helen’s Pennine Adventure – a déclaré dans l’émission The Jeremy Vine : « C’est une super maman.

« C’est une maman incroyablement dévouée à ses trois enfants et elle dirait que si elle était là ce matin – elle n’est pas, elle est avec ses enfants ce matin – elle dirait que les parents font tout le temps des compromis.

« De ses trois enfants, deux jouent football un dimanche matin et elle a pratiquement décidé qu’elle préférerait de beaucoup les regarder jouer football et encouragez-les à le faire plutôt que d’être à la radio à ce moment-là.

« Et je pense que c’est une décision que les parents prennent tout le temps. »

Il a poursuivi: «Et quiconque passe du temps avec Helen ou la regarde dans ses programmes, tout ce qu’elle fait, c’est parler de ses enfants.

« C’est une maman brillante et lorsque nous tournions la série, nous nous sommes assurés de le faire également autour de nos deux familles – comme les parents doivent le faire tout le temps.

« J’espère qu’elle ne se fait pas critiquer parce qu’elle est agréable de passer du temps avec elle, agréable de travailler avec. »

Canal 5

Le couple travaille ensemble sur la série This Week on the Farm de Channel 5[/caption]