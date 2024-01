L’animateur des Grammy Awards, Trevor Noah, explique pourquoi il faut se connecter, être nominé et sa vie après le “Daily Show”

Trevor Noé est prêt à affronter l’un des publics les plus coriaces de sa carrière : des millions de personnes qui le regardent alors qu’il accueille à nouveau les Grammy Awards.

“C’est de loin la chose la plus angoissante que je fais, mais j’adore ça à chaque fois”, a déclaré Noah à l’Associated Press avant l’émission télévisée de dimanche. « Chaque année, il y a un nouveau moment fort et un nouveau moment qui reste gravé dans ma mémoire. »

Les Grammy Awards 2024 seront diffusés en direct sur CBS et Paramount+ depuis la Crypto.com Arena de Los Angeles. L’émission télévisée – avec SZA ayant neuf nominations en tête – sera le quatrième concert consécutif de Noah pour les récompenses.

Il a dit qu’il attendait avec impatience les performances live, en particulier celles des artistes nominés Burna Boy, Billie Eilish, Dua Lipa et Travis Scott.

« J’aime toujours voir des artistes qui ont une compréhension innée de la différence et de la puissance de l’expérience live, et je pense Garçon Burna est l’un de ces artistes », a déclaré Noah. « Il excelle vraiment dans la transformation de l’énergie vivante en un moment spécial dans le temps.

“Billie Eilish n’a jamais donné une performance sans enthousiasme. Chaque fois qu’elle monte sur scène, c’est comme regarder une vignette d’un film classique. C’est vraiment réfléchi et beau. Je pense Dua Lipa est l’un des meilleurs artistes pop de notre vie. Elle fait un travail fantastique pour cette génération. Travis Scott va certainement faire quelque chose de fou, alors nous devrions nous y préparer. Je me mettrais à l’écoute parce que je pense que c’est un bon mélange d’étonnant prévisible et d’étonnant imprévisible également.

Le comédien, surtout connu pour avoir animé « The Daily Show » sur Comedy Central de 2015 à 2022, vient de remporter un Emmy Award de la meilleure série de débats pour la dernière saison de l’émission. Il en avait déjà remporté un en 2017 pour avoir animé une émission dérivée, « The Daily Show – Behind the Scenes », qui a été élue série de variétés courte exceptionnelle.

Noah n’est pas seulement un hôte cette année – il est également nominé, avec son album comique “I Wish You Should” face à “I’m an Entertainer” de Wanda Sykes, “Selective Outrage” de Chris Rock, “Someone You Love” de Sarah Silverman et « Qu’y a-t-il dans un nom ? par Dave Chappelle.

“J’ai examiné tous les statuts des Grammy, et rien ne dit qu’être l’hôte vous donnera un avantage pour remporter le prix”, plaisante Noah. “Je pense que Dave Chappelle est le favori parce qu’il est toujours le favori, et à juste titre.”

Si cela se produit, ne vous attendez pas à ce que Noah se plaigne d’avoir perdu le Grammy au profit de Chappelle ou que c’est la deuxième fois qu’il perd un Grammy du meilleur album de comédie au profit de Chappelle.

« Je ne comprends pas comment les gens vivent dans un monde où l’on peut perdre quelque chose qu’on n’a jamais eu. Je n’ai jamais gagné de Grammy. Je n’ai pas de Grammy. À moins que Dave Chappelle vienne chez moi et prenne mon Grammy. Je ne pourrai jamais perdre le Grammy contre lui », dit-il.

Les animateurs de cérémonies de remise de prix ont connu des années difficiles, avec La giffle gâchant les Oscars en 2022 et le comédien Jo Koy obtenant critiqué aux Golden Globes plus tôt cette année.

« Dans ma tête, c’était toujours difficile d’être hôte. J’ai toujours pensé que tout pouvait arriver. Je suppose que la nature même de la comédie a toujours été comme ça pour moi », dit Noah. «Je ne blâme jamais un public. Je n’apprécie peut-être pas un public, mais je ne blâme jamais un public.

Harvey Mason Jr., président et directeur général de la Recording Academy, soutient Noah, qualifiant le comédien de « pro total » en tant qu’animateur.

« Il n’y a jamais d’hésitation, jamais de contretemps. Il n’y a jamais de trébuchement. Deuxièmement, dans mon esprit, il s’entend très bien avec les artistes et la communauté musicale, car c’est un fan, un appréciateur et un amoureux de la musique », explique Mason.

Noah dit qu’il profite de sa vie après « The Daily Show », qui comprend l’hébergement du podcast d’interview « What Now ? avec Trevor Noah » qui a attiré des personnalités comme Dwayne « The Rock » Johnson, Bill Gates, Kerry Washington et DaBaby.

«J’essaie de créer une plate-forme dans laquelle je me sens vraiment à l’aise et où les gens se sentent vraiment à l’aise pour avoir des conversations honnêtes et ouvertes les uns avec les autres», explique Noah. “Nous manquons un peu de cette compassion les uns envers les autres en tant qu’êtres humains.”

La rédactrice musicale d’Associated Press, Maria C. Sherman, a contribué à ce rapport.

Mark Kennedy est à http://twitter.com/KennedyTwits

Pour plus de couverture des Grammys, visitez https://apnews.com/hub/grammy-awards