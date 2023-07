L’animateur de « Wheel of Fortune », Pat Sajak, se souvient d’avoir été embauché dans un jeu télévisé alors que Ryan Seacrest se prépare à intervenir

Pat Sajak honore le passé alors que « Wheel of Fortune » regarde vers l’avenir.

Jeudi, Sajak a rendu hommage au créateur du jeu télévisé, Merv Griffin, à l’occasion de ce qui aurait été son 98e anniversaire. Le message arrive peu de temps après que « Wheel of Fortune » ait nommé Ryan Seacrest comme nouvel hôte, à partir de septembre 2024.

« Merv Griffin, le créateur de ‘Wheel of Fortune’, est né à cette date en 1925 », a commencé Sajak sur Twitter. « Je dois tellement à cet homme. Il a absolument défié les dirigeants de la chaîne en insistant pour embaucher un météorologue inconnu de la télévision locale pour reprendre son émission en 1981. C’était moi, et je lui en suis reconnaissant depuis. »

Sajak est le visage de « Wheel of Fortune » depuis qu’il a succédé à Chuck Woolery en 1981. Avance rapide de 42 ans. Sajak a décidé de prendre sa retraite, faisant l’annonce en juin.

« Eh bien, le moment est venu », a écrit Sajak sur Twitter à l’époque. « J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera ma dernière. Ce fut une merveilleuse aventure, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) »

Le juge « American Idol » a été nommé nouvel hôte peu de temps après la déclaration de retraite de Sajak.

Dans une déclaration obtenue par Fox News Digital, Seacrest a partagé son enthousiasme à l’idée d’entrer dans le rôle.

« Je suis vraiment honoré de marcher sur les traces du légendaire Pat Sajak », a déclaré Seacrest. « Je peux dire, comme le reste de l’Amérique, que ce fut un privilège et une pure joie de regarder Pat et Vanna (White) sur nos écrans de télévision pendant 40 ans sans précédent, nous faisant sourire tous les soirs et nous sentir comme chez nous avec eux.

« Pat, j’aime la façon dont vous avez toujours célébré les candidats et fait en sorte que les téléspectateurs à la maison se sentent à l’aise. J’ai hâte d’apprendre tout ce que je peux de vous pendant cette transition. »

Dans sa déclaration, Seacrest a noté que le nouveau concert d’hébergement se présente comme un « moment de cercle complet ».

« Beaucoup de gens ne le savent probablement pas, mais l’un de mes premiers emplois a été d’animer un petit jeu télévisé appelé » Click « pour Merv Griffin il y a 25 ans, donc c’est vraiment un moment de boucle pour moi et je suis reconnaissant à Sony pour le opportunité », a-t-il ajouté. « J’ai hâte de poursuivre la tradition de faire tourner la roue et de travailler aux côtés de la grande Vanna White. »

Pat a fait écho à l’enthousiasme de Seacrest et attend avec impatience de « remettre les clés de la voiture » cette année à venir.

Avant que Seacrest ne devienne un nom familier, il a trouvé un mentor dans légende de la radiodiffusion Dick Clark, qui a contribué à propulser sa carrière de rester sur la touche à briller sous les projecteurs.

Seacrest héberge non seulement plusieurs émissions sur une variété de plateformes, il travaille également dans les coulisses en tant que producteur sur certaines des meilleures émissions de télévision. Sa valeur estimée est d’environ 450 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

