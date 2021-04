L’animateur de TOP Gear, Freddie Flintoff, serait le prochain Jeremy Beadle.

On pense que l’ancien joueur de cricket anglais de 43 ans est le favori pour animer une nouvelle émission de farces pour ITV.

Freddie Flintoff serait le prochain Jeremy Beadle

La production Zig Zag a été comparée au très populaire Beadle’s About.

Et les patrons du spectacle sont désireux d’obtenir FrEddie à bord.

Une source télévisée a déclaré au Daily Star: «Freddie est la personne idéale pour le spectacle.

«C’est un personnage plus grand que nature qui aime rire et plaisanter, et une émission avec lui pour aider les gens à faire des farces à leurs amis serait un énorme gagnant d’audience.

Freddie a été un énorme succès sur la boîte

Jeremy est connu pour Beadle's About and You've Been Framed

Le présentateur a débarqué Top Gear en 2019

Freddie est déjà apparu sur Don't Rock The Boat d'ITV

«Les créateurs veulent qu’il soit à l’avant-garde de la série et cela les aiderait également à obtenir le meilleur emplacement à la télévision pour le produit.»

Jeremy, la personnalité de la télévision la plus connue pour Beadle’s About and You’ve Been Framed, est décédé d’une pneumonie en 2008.

La star a régulièrement attiré plus de 15 millions de spectateurs avec ses spectacles de farces.

Pendant ce temps, Freddie a également été un énorme succès sur la boîte depuis le lancement de sa carrière médiatique en 2010.





Le sportif a passé plus de 10 ans en tant que capitaine d’équipe dans le populaire panel Sky, League Of their Own, aux côtés de Jamie Redknapp.

En 2019, il rejoint Top Gear dans le cadre d’une relance de nouveau look avec Chris Harris et Paddy McGuinness.

De plus, il est récemment apparu sur DNA Journey d’ITV avec l’ancien footballeur Jamie.

L’émission a commencé comme une émission spéciale unique à la suite du duo de présentateurs télévisés, Ant et Dec.