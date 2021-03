Les fans de Chris Harrison ont été attristés d’apprendre qu’il n’accueillera pas la prochaine saison de «The Bachelorette». Harrison a quitté la série au milieu d’une controverse entourant un candidat prétendument raciste.

Harrison, qui est parti en congé de « The Bachelor » à la mi-février après avoir pris la chaleur pour avoir défendu l’un des participants d’accusations de racisme, ne fera pas partie de la prochaine saison de « The Bachelorette », la version d’échange de genre du Afficher. ABC Entertainment et Warner Horizon ont confirmé les spéculations antérieures selon lesquelles ce serait le cas dans un communiqué, affirmant que les anciens candidats Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe prendraient sa place en tant qu’hôtes. Harrison était notamment absent au Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa au Nouveau-Mexique, où le casting de la saison prochaine est actuellement en quarantaine.

La déclaration a noté le dévouement de l’émission à «Parvenir à une plus grande équité et inclusion» dans la franchise et «Améliorer la représentation du BIPOC» sur le plateau, expliquant clairement la raison du départ de Harrison. Plus tôt en février, il a démissionné après avoir été accusé d’avoir défendu le racisme présumé de Rachael Kirkconnell. Le concurrent en lice pour les affections de Matt James, qui est le premier homme noir principal de la série, s’est embourbé dans une controverse sur son comportement au lycée et à l’université.

À partir de janvier, Kirkconnell a fait face à des accusations de plus en plus graves d’actes racistes dans le passé. Les gens ont affirmé qu’elle se moquait et intimidait les filles qui aimaient les garçons noirs, s’appropriait la culture en se déguisant en Amérindien et « aimait » les photos sur les réseaux sociaux montrant le drapeau confédéré et des personnes habillées pour des fêtes comme des Mexicains, ainsi que d’autres choses douteuses.

Certaines des attaques étaient clairement politiques – ses parents se sont avérés être des partisans de Donald Trump et du GOP, vivant « Dans l’un des plus racistes » comtés des États-Unis, comme l’a dit un intervenant. Et Kirkconnell elle-même a été accusée d’avoir publié des articles pro-police et de ne pas avoir parlé de la mort de Noirs aux mains des flics.

@feministmama Répondre à @lovelams #thebachelor ♬ décalé – Oleg Kirilkov

Le scandale a culminé début février après la publication en ligne de photos d’elle assistant à une soirée sur le thème de Old South Antebellum en 2018.

Des photos ont maintenant émergé de Rachael Kirkconnell lors d’une fraternité formelle sur le thème de la plantation avant la guerre en 2018 #Le célibataire #BachelorNation pic.twitter.com/TEqmofRPKN – Rosé (@ TeaAndRoses21) 4 février 2021

Harrison s’est plongé dans le scandale lorsqu’il a été interviewé par Rachel Lindsay, la première femme noire principale de « The Bachelor » et alors animatrice du podcast « Bachelor Nation ». Il a défendu Kirkconnell en disant: « Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion, » et a exprimé son dégoût de la façon dont elle et sa famille étaient traquées par des haineux en ligne.

Les deux étaient en désaccord sur le point de savoir si l’attitude très sensible à l’égard du racisme perçu en Amérique après la mort provoquant les manifestations de George Floyd était applicable aux événements de 2018, Lindsay déclarant que le parti « N’est pas un bon look jamais. »

Kirkconnell s’est profondément excusé pour elle «Offensant et raciste» actions et dit qu’elle «Méritait d’être tenu responsable.» Elle a même demandé aux fans de ne pas la défendre dans une déclaration vidéo. Harrison a également demandé pardon pour l’interview et spécifiquement pour l’utilisation du terme « A réveillé la police » pour décrire les critiques de Kirkconnell.

Lindsay a quitté « The Bachelor » au milieu du scandale et a même fermé son compte Instagram pendant environ une semaine à cause de commentaires haineux provenant de personnes mécontentes de son rôle dans l’histoire.

Pendant ce temps, la nouvelle de l’annulation permanente de Harrison – du moins de la franchise « The Bachelor » – a été accueillie avec regret par ses fans, qui ne croient pas qu’il le méritait. D’autres commentaires ont saisi l’occasion de jubiler et de faire un tour de victoire.

Il convient de se rappeler que le crime de Chris demandait aux gens de ralentir en annulant une fille pour des photos d’un bal d’avant-guerre à l’université. Il a présenté des excuses complètes, les gens les ont acceptées, il a été mis à l’écart pour la fin de la saison en cours… mais ce n’est pas fini. https://t.co/lL4saiyPuY – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 13 mars 2021

Chris Harrison est sorti et certains fans de la nation célibataire ne regarderont pas la saison prochaine … Cela me fait sourire. pic.twitter.com/92XUE98XJX – Avis sur Starfighter (@ StarfighterRev1) 13 mars 2021

