Un animateur de talk-show CONSERVATEUR qui a diffusé à plusieurs reprises de la désinformation sur Covid-19 et des vaccins moqués se « bat maintenant pour sa vie » après être tombé malade du virus.

Les membres de la famille de Phil Valentine, qui anime une émission de radio-débat à Nashville, dans le Tennessee, disent « il s’est trompé » sur les vaccins et exhortent maintenant ses partisans à se faire vacciner.

Phil Valentine a été testé positif au Covid-19 le 11 juillet. Il a été hospitalisé dans un état critique une semaine plus tard Crédit : Phil Valentine/Facebook

Valentine anime une émission de radio sur 99,7 WWTN-FM à Nashville, TN Crédit : AP

« Sa position a changé. Je veux dire qu’elle a simplement… », a déclaré le frère de Phil, Mark Valentine, à WSMV.

« Il s’est trompé, il aurait dû être plus catégoriquement pro-vaccination, et il ne l’a pas été. »

Valentine a été testée positive au Covid-19 il y a deux semaines.

Il a d’abord dit à sa famille et à ses partisans qu’il allait bien, plaisantant même à propos de son diagnostic sur Facebook.

« Malheureusement pour les ennemis là-bas, il semble que je vais y arriver », a-t-il écrit, ajoutant qu’il s’attendait à revenir à son émission dans un jour ou deux.

Cependant, sept jours plus tard, sa santé a empiré de manière dramatique et il a été hospitalisé dans un état critique avec une pneumonie liée à Covid.

‘IL EST DE PLUS EN PLUS FAIBLE’

Valentine, qui a dit un jour qu’il n’allait pas se faire vacciner parce que ses chances de mourir étaient « bien inférieures à un pour cent », est maintenant connecté à un ventilateur la nuit et à un masque à oxygène le jour, pour l’aider. respirer.

« Tout d’un coup, il est devenu de plus en plus faible et s’est senti de plus en plus mal. Et je pense que c’était vendredi il y a une semaine; ils l’ont radiographié et ont dit qu’il avait une pneumonie liée à Covid dans son poumon droit », a déclaré Mark Valentine. .

« Sa situation s’est incroyablement détériorée et cela a fait mourir de peur tout le monde. Il était sur le point de ne pas s’en sortir. »

Valentine était toujours dans un état critique dimanche après-midi mais s’est depuis stabilisé au cours des dernières 48 heures.

« Quand il ne dort pas, il est pleinement conversé, communicatif et alerte. Hier, il était sur son ordinateur pensant qu’il se sentait beaucoup mieux », a déclaré Mark Valentine.

« Et je n’ai pas eu beaucoup de rapport ce matin à part que c’est toujours très rocheux et qu’il est stable. Mais c’est toujours un gars très malade. »

» VOUS ÊTES PROBABLEMENT PLUS SR DE NE PAS L’OBTENIR «

Valentine avait minimisé à plusieurs reprises Covid-19 et rejeté les conseils des responsables de la santé sur la gravité du virus et l’importance de se faire vacciner.

Lorsque le vaccin Pfizer a été approuvé pour la première fois aux États-Unis en décembre dernier, Valentine a écrit dans un article de blog qu’en raison du « bon sens », il ne recevrait pas de vaccin.

« Je fais juste preuve de bon sens. Quelles sont mes chances d’attraper Covid ? Elles sont assez faibles. Quelles sont mes chances de mourir de Covid si je l’obtiens ? Probablement bien moins de 1% », a-t-il déclaré.

« Je fais ce que tout le monde devrait faire et c’est ma propre évaluation des risques pour la santé. Si vous avez des problèmes de santé sous-jacents, vous devez probablement vous faire vacciner. Si vous ne courez pas un risque élevé de mourir de Covid, vous êtes probablement plus sûr de ne pas l’obtenir. »

Après avoir confirmé son diagnostic le 11 juillet, Valentine a déclaré qu’il pensait être de « l’autre côté » de la maladie, mais a ajouté qu’il souffrait d’une toux douloureuse, de congestion et de fatigue.

« Je vais certainement de l’avant, paraît-il, mais certainement pas en ligne droite », a-t-il déclaré.

MALINFORMATION DE PASSAGE

Avant son hospitalisation, Valentine a également annoncé qu’il « prenait de la vitamine D comme un fou » et avait trouvé un médecin qui a accepté de lui prescrire de l’ivermectine.

L’ivermectine, qui est généralement utilisée pour traiter les vers parasites chez les animaux, a été présentée par certains à droite comme un traitement Covid prometteur, mais son utilisation n’est pas approuvée par la FDA.

Alors que son état s’aggravait, la famille de Valentine a publié vendredi une déclaration en son nom insistant sur le fait qu’il aurait souhaité être plus « véhément » en faveur des vaccins.

« Phil aimerait que ses auditeurs sachent que même s’il n’a jamais été un » anti-vaccin « , il regrette de ne pas être plus véhément « Pro-Vaccine », et se réjouit de pouvoir défendre plus vigoureusement cette position dès qu’il le sera. de nouveau à l’antenne, ce que nous espérons tous bientôt », peut-on lire.

« Phil et sa famille aimeraient que vous sachiez tous qu’il vous aime et apprécie votre préoccupation, vos pensées et vos prières plus que vous ne le saurez jamais. Veuillez continuer à prier pour son rétablissement et allez vous faire vacciner ! »

CHANGEMENT DE CŒUR

S’exprimant sur CNN mardi matin, Mark a déclaré que le diagnostic de son frère « faisait fondamentalement peur [him] directement » à se faire vacciner, ayant lui-même hésité auparavant.

« Je suis allé directement au Walmart et j’ai reçu le vaccin et j’ai dit, vous savez, vous choisissez le bras, je m’en fiche, faites-le. »

Il a ajouté que sa mission est de dire aux autres sceptiques des vaccins de « cesser de s’inquiéter de la politique et des complots et de tout ce genre de choses ».

« Si Phil était capable de te dire c’est ce qu’il te dirait, et quand il reviendra au micro, c’est exactement ce que sera sa position.

« La très courte évaluation de ceci est qu’il s’est trompé. Et il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que le plus de personnes possible se fassent vacciner. »

Valentine fait partie des plus de 500 personnes actuellement hospitalisées pour Covid-19 dans le Tennessee.

L’état du Tennessee a l’un des taux de vaccination les plus bas du pays. Environ 97% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées.

« La politique doit être retirée de cette affaire. Il s’agit d’une situation de santé publique », a déclaré Mark Valentine.

« Le nombre déterminant pour moi est que 97% des personnes hospitalisées avec COVID en ce moment ne sont pas vaccinées. C’est donc là que la discussion doit se terminer parce que c’est le fait alors allez vous faire vacciner. »

Mark Valentine (ci-dessus) a déclaré que l’état de son frère avait également changé d’avis sur les vaccins Crédit : CNN

Après avoir confirmé son diagnostic le 11 juillet, Valentin a déclaré qu’il pensait être de « l’autre côté » de la maladie Crédit : AP

Il exhorte maintenant ses partisans à se faire vacciner Crédit : AP