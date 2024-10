L’animateur de « Survivor 47 », Jeff Probst, clarifie les règles des amulettes idoles (exclusif)

Le dernier épisode de Survivant 47 a présenté un mouvement surprenant d’une source très surprenante, alors que Genevieve Mushalauk, auparavant invisible, a inversé le scénario de sa tribu Lavo, amenant deux personnes qui apparemment se détestaient – ​​Rome Clooney et Sol Yi – à travailler ensemble et à évincer la menace émergente Kishan Patel.

Cette décision a été facilitée lorsque l’alliée de Kishan, Teeny Chirichillo, a perdu son vote lors d’un voyage au cours duquel trois joueurs – Teeny, Caroline Vidmar et Andy Rueda – ont été envoyés sur une île et contraints de prendre une décision diabolique. Si l’un d’eux se portait volontaire pour perdre son vote lors du prochain conseil tribal auquel il assisterait, ils pourraient tous les trois partager un avantage. Mais si personne ne se portait volontaire, aucun avantage ne serait accordé et les trois joueurs perdraient leur prochain vote au Conseil tribal.

En fait, c’était une grosse partie de poulet. Qui clignerait des yeux le premier et accepterait de renoncer à son vote pour que les autres n’aient pas à le faire et qu’ils puissent tous bénéficier de l’avantage mystérieux ? À la fin, Teeny cligna des yeux. C’était quelque peu surprenant, car Teeny devait se rendre au Conseil tribal ce soir-là et était le seul des trois à être assuré d’aller à un conseil tribal avant la fusion. Alors pourquoi a-t-elle cédé ?

Pour moi, la question la plus intéressante est la suivante : pourquoi quelqu’un a-t-il voulu partager l’avantage dès le départ ? Ne se souvenaient-ils pas de ce qui s’était passé Survivant 45 ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Austin Li Coon, J Maya et Kellie Nalbandian sont partis en voyage et ont dû choisir entre une assiette de nourriture ou trois amulettes, qui devaient être jouées ensemble et leur donneraient – ​​en tant que groupe – une voix supplémentaire. S’il ne restait que deux amulettes dans le jeu, cela deviendrait un vol de vote. S’il ne restait qu’une seule personne avec une amulette, elle devenait une idole à part entière. Il y a une raison pour laquelle j’ai immédiatement surnommé cela le « pire avantage jamais vu ». Parce que tout ce que cela faisait, c’était inciter les gens à se débarrasser de vous. Comme l’a souligné Austin, « Ce n’est pas le symbole d’une alliance, c’est absolument un symbole de guerre ». Et c’est ainsi qu’Austin partit en guerre, se débarrassant de J Maya et Kellie pour se donner une idole à part entière.

Pourquoi quelqu’un voudrait fusionner avec des gens qui seraient désormais récompensés par plus de pouvoir s’ils vous élisaient, cela me dépasse, mais apparemment, c’est le cas. exactement ce que Teeny, Caroline et Andy voulaient. Et c’est ce qu’ils ont reçu, avec une amulette idole qui devait être jouée par tous les trois sur la même personne une fois sur la même plage. Mais s’il n’en restait que deux, alors seulement deux personnes devaient être d’accord. Et s’il ne restait qu’un seul d’entre eux, l’idole était à eux tous. Encore une fois, incitation à se débarrasser des autres.

Ce n’est certainement pas quelque chose que je voudrais traîner autour de mon cou lors de la fusion. Mais y avait-il un moyen de garantir que personne ne se porterait volontaire pour perdre son vote, activant ainsi ce qui pourrait essentiellement être considéré comme un inconvénient? Les règles imprimées étaient un peu floues sur le sujet.

La première partie des règles stipulait que « Si l’un de vous accepte de perdre son vote lors de votre prochain conseil tribal, vous pourrez alors tous les trois partager un avantage. » Cela donne l’impression qu’il suffisait d’un volontaire pour activer cet avantage. Mais ensuite est arrivée la ligne suivante des règles : « Mais si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord sur le fait qu’un joueur perd son vote, alors vous perdrez tous les trois son vote. »

Bien que cela semble être une ligne visant à forcer une partie de poulet pour voir qui finirait par céder et se porter volontaire, cela pourrait également, selon la lettre de la loi, être interprété comme étant que les deux autres personnes doivent accepter à la personne qui souhaite faire du bénévolat. Par exemple, lorsque Teeny s’est finalement portée volontaire pour perdre son vote, Caroline aurait-elle pu dire : « Je ne suis pas d’accord avec ça » et arrêter l’idole de l’amulette sur-le-champ ? Parce que c’est ce que j’aurais fait. Je suis donc allé voir l’animateur et showrunner Jeff Probst pour obtenir des réponses.

« Dalton, c’est une preuve supplémentaire que tu aurais été un bon joueur », répond Probst. « Votre observation est correcte. Un joueur pourrait détruire cet avantage et personne ne pourrait l’arrêter.

Tout d’abord, cela aurait donné une si bonne télévision et je suis maintenant rétroactivement en colère contre Caroline et Andy pour ne pas l’avoir fait une fois que Teeny s’est porté volontaire. Mais revenons à Probst pour clarifier la question des règles. « L’esprit derrière cet avantage d’amulette était que pour partager ça, tu dois tous d’accord que tu vouloir pour le partager. Ainsi, si un joueur ne souhaitait pas cela dans le jeu, il pourrait simplement dire : « Je ne suis pas d’accord sur qui devrait perdre son vote… et je ne le ferai jamais. » C’est ça. C’est mort.

Encore une fois, Caroline et Andy ! Je suis tellement en colère contre toi en ce moment ! Bien sûr, comme le souligne également le Hostmaster General, une telle pièce présente des inconvénients sociaux potentiels. « Le risque évident avec une telle décision est que vous ayez un impact sur deux autres joueurs qui pourraient chercher à riposter, mais dans la bonne situation, cela pourrait être une décision très importante. »

Même si ce n’était pas cette semaine, cela pourrait être une petite information pour le futur. Survivant joueurs à classer lorsque le moment – ​​et l’amulette – reviendra.