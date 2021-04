CHRIS Packham a soutenu la campagne The Sun’s Show Some Bottle, affirmant que c’est «à nous» de résoudre les problèmes de pollution plastique.

Le présentateur de Springwatch a déclaré que nous devions affronter le «très gros problème» des bouteilles qui se retrouvent dans la mer et dans les décharges avec la même vigueur que les scientifiques ont exercée lors de la création d’un vaccin contre Covid-19.

Il se joint aux plus grands groupes écologiques du monde, dont Greenpeace et Friends of the Earth, pour soutenir les appels à exhorter les ministres à présenter des plans pour un système de dépôt de plastique pour aider à nettoyer la planète et réduire nos émissions.

Chris, 59 ans, a déclaré au Sun: «L’essentiel est de reconnaître que vous pouvez faire une différence.

«En tant qu’individu, vous pouvez faire partie d’un mouvement positif.

«Si les gens prennent une bouteille en plastique à usage unique et pensent qu’ils ont la capacité de la recycler ou de la retourner, alors c’est une bonne chose.

«Le recyclage a un coût en carbone, mais c’est toujours mieux que de le jeter dans un fossé».

«Toutes ces choses envoient un message et quand il s’agit de l’implication des citoyens et le message est facilement aussi important que le résultat carbone.

«Les gens doivent reconnaître qu’ils peuvent changer leurs habitudes – par exemple en achetant une bouteille qu’ils peuvent retourner plutôt qu’une autre qu’ils ne peuvent pas.»

Moins de la moitié de nos emballages en plastique tels que les bouteilles sont recyclés, et alors que la Grande-Bretagne s’apprête à accueillir le sommet international sur le climat de la COP26 en novembre, nous appelons le gouvernement à poursuivre ses plans pour nous aider à recycler davantage.

Chris a déclaré: «Les êtres humains sont vraiment brillants et doués pour résoudre les problèmes. Nous avons mis au point un vaccin en si peu de temps pour faire face à cette terrible maladie.

«Nous sommes doués pour guérir, mais pas pour changer d’avis. Nous devons être en mesure de communiquer avec les gens, comme le fait la campagne de The Sun, pour faire quelque chose de différent et mettre en place ce programme.

«Il y a un très gros problème ici et nous devons tous le résoudre collectivement.

«Personne ne va résoudre ce problème. C’est à nous de faire en sorte que cela se produise.

« PLUS VERT ET PLUS GRAND »

Chris Packham a lancé un cri de ralliement au public britannique après que de nouvelles recherches choquantes aient révélé que sept d’entre nous sur dix admettaient que nous ne faisions pas assez pour sauver la planète.

Plus de sept sur dix d’entre nous (73 pour cent) admettent utiliser plus d’électricité pendant le verrouillage, tandis que plus d’un tiers (34 pour cent) disent avoir eu le chauffage plus que jamais auparavant.

La fin du verrouillage devrait être le moment pour le gouvernement de «faire le point» et de réfléchir aux moyens significatifs qu’il peut aider à réduire les émissions de carbone, selon Chris.

Il a déclaré: «Si nous voulons faire de l’avenir un endroit plus vert – et plus grand – pour les générations futures, nous devons vraiment commencer à changer notre comportement aujourd’hui.

«C’est bien que le public soit si honnête de ne pas en faire assez pour être respectueux de l’environnement – mais cela me surprend que le chiffre soit si élevé.

«Surtout quand il est si facile d’être vert – cela commence dans nos propres maisons et avec notre propre comportement.»

Chris Packham s’exprimait après une nouvelle recherche de la loterie nationale qui a révélé que sept d’entre nous sur dix admettent que nous ne faisons pas assez pour sauver la planète.