L’animateur de radio Ty Smith dénonce la théorie critique de la race lors d’une réunion scolaire

Un animateur de radio CONSERVATEUR a dénoncé la théorie critique de la race en déclarant « comment puis-je avoir deux diplômes de médecine si je suis opprimé ».

Ty Smith – animateur de Cancel This sur Cities 92.9 et présentateur YouTube populaire – a été acclamé alors qu’il se laissait aller à une réunion d’école dans l’Illinois, affirmant que le CRT engendrait la haine chez les enfants.

Ty Smith est l’hôte de Cancel This sur Cities 92.9 et un présentateur YouTube populaire Crédit : Instagram

Il a dénoncé la théorie critique de la race lors d’une réunion scolaire dans l’Illinois, affirmant que cela engendre la haine Crédit : Instagram

La théorie controversée soutient que de nombreuses institutions juridiques aux États-Unis sont « intrinsèquement racistes ».

Ceux qui le soutiennent disent que les institutions « fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains ».

La zone de l’école publique de Bloomington, district 87, n’enseigne pas le CRT et les enseignants insistent sur le fait qu’ils n’ont pas l’intention de l’introduire.

Cependant, lors d’une réunion du conseil d’administration le 9 juin, des dizaines de personnes tenant des pancartes disant «Pas de théorie critique de la race» se sont présentées aux côtés d’autres portant des t-shirts Black Lives Matter.

Smith, père de deux enfants, a déclaré à la réunion: « Quand vous parlez de théorie critique de la race, qui va à peu près enseigner aux enfants comment se détester, comment se détester.

« C’est à peu près ce à quoi tout va se résumer », a-t-il ajouté.

« Vous allez délibérément apprendre aux enfants: » ce gamin blanc ici a eu mieux que vous parce qu’il est blanc « – et vous allez dire à un enfant blanc: » les Noirs sont tous abattus et réprimés.

Le présentateur populaire a affirmé que 80% des Noirs le soutenaient Crédit : Instagram

En octobre, il a posté une photo sur Instagram de lui posant aux côtés de Candace Owens Crédit : Instagram

« Comment puis-je avoir deux diplômes en médecine si je suis assis ici opprimé? », A-t-il ensuite souligné.

Smith a poursuivi: « Pas un seul Blanc n’est jamais venu me voir et m’a dit: » Eh bien, mon fils, tu n’iras nulle part.

« Les Noirs se font dire par d’autres Noirs: » vous ne pourrez jamais sortir dans le monde parce que les Blancs ne vous laisseront jamais aller nulle part, l’homme blanc va vous retenir.

« Comment suis-je arrivé là où je suis en ce moment si un homme blanc m’a retenu ? »

Smith a déclaré qu’il craignait que le CRT puisse même « inverser » l’objectif de Martin Luther King selon lequel les gens devraient être jugés sur le contenu de leur caractère et non sur la couleur de leur peau.

Diane Wolf, responsable du programme d’études du district 87, était d’accord avec Smith, ajoutant qu’elle pensait également que ce n’était pas approprié pour les cours.

« Nous n’en sommes qu’aux tout premiers stades de l’élaboration d’un programme d’études représentatif de notre corps étudiant et de notre communauté », a-t-elle déclaré, a rapporté WGLT.

La chaîne YouTube de Smith – Modern Renaissance Man – dit qu’elle offre un mélange de comédie, de ministère, de conseils matrimoniaux, de discussions sur les relations, de motivation et d’auto-assistance.

Il a jusqu’à présent recueilli plus de 58 millions de vues et déclare que l’hôte est né à Decatur, dans l’Illinois, et a grandi dans un quartier difficile.

Un extrait des paroles de Smith a été partagé par Benny Johnson, directeur de la création de l’organisation étudiante conservatrice Turning Point USA.

Ted Cruz, le sénateur du Texas, a ensuite retweeté le message en ajoutant le commentaire : « Puissant ».

Il a dit que la théorie critique de la race est « tout un tas de bêtises » Crédit : Instagram

Smith est apparu sur Fox News vendredi et a doublé ses critiques Crédit : Fox News

Smith est apparu sur Fox News vendredi pour soutenir ce qu’il avait dit dans son discours, affirmant que 80% des Noirs le soutenaient.

« Pour moi, c’est tout un tas de bêtises, de signaux de vertu, essayant juste de jouer sur l’émotion des gens. La seule race qui existe est la race humaine », a-t-il déclaré.

« La couleur n’a jamais été discutée dans ma maison, du tout. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils voient juste d’autres enfants et commencent à jouer.

« Mes fils n’ont jamais parlé des Blancs, des Asiatiques – tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils étaient des gens. Ils ne sont jamais rentrés à la maison et ont dit: » mes amis blancs de l’autre côté de la rue « – ils ont juste dit » mes amis « .

« Le fait qu’ils veuillent tant se concentrer sur la course, pourquoi tout doit-il être axé sur la course ?

« Venant du ghetto, venant du quartier et des projets, ils m’ont vu en sortir, alors ils me soutiennent. »

Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné par la position de Smith, certains ont rapidement souligné qu’il était un partisan actif de Trump qui était l’invité d’honneur de l’un des rassemblements de l’ancien président en octobre.

Plus tard dans le mois, il a posté une photo sur Instagram avec la commentatrice conservatrice Candace Owens, qui a été prise à la Maison Blanche.