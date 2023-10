L’animateur de radio TSN bouillonne alors que la LNH laisse tomber la rondelle pour la saison 2023-24 – Twitchy

La rondelle tombe ce soir sur la saison 2023-24 de la LNH. Les amateurs de hockey de partout en Amérique du Nord et dans le monde (y compris cet auteur) ne pourraient être plus enthousiasmés par le retour du hockey pour une toute nouvelle saison.

Cet enthousiasme ne semble pas s’étendre à la mafia réveillée, qui continue d’essayer d’imposer la « fierté » LGBTQIA+ à la LNH et à ses joueurs. Notamment Michaela Schreiter, animatrice du réseau TSN Radio.

Pour vous rafraîchir la mémoire, le culte de l’alphabet a réussi à s’infiltrer dans la plupart des sports professionnels ces dernières années. La saison dernière, cependant, le centre des Flyers de Philadelphie, Ivan Provorov, a refusé de porter un maillot de la fierté pendant l’échauffement, invoquant des objections religieuses. L’un des journalistes sportifs, consterné par un tel courage, a même suggéré que Provorov soit expulsé vers la Russie pour son objection de conscience.

Par la suite, de nombreux autres joueurs, certains également russes, ont soulevé leurs objections et ont refusé d’être obligés de porter un maillot favorable à quelque chose qu’ils ne soutiennent pas.

Finalement, la LNH, peut-être dans sa seule décision commerciale sensée depuis des décennies, a annoncé qu’elle mettrait fin à tous les maillots de fierté obligatoires à partir de cette saison. La LNH organisera toujours des soirées « Le hockey est pour tout le monde », mais les joueurs ne porteront pas de vêtements d’échauffement arc-en-ciel ni de ruban adhésif arc-en-ciel. Le commissaire Gary Bettman les a qualifiés à juste titre de « distraction ».

Mais Schreiter n’est heureuse que si tout le monde est obligé de soutenir les choses qu’elle soutient. Twitter, respectueusement (et dans certains cas, pas si respectueusement), n’était pas d’accord.

C’est presque comme si vous ignoriez la différence entre « acceptation » et « tolérance »… https://t.co/rjqjVl8LDo

Non. « Lâche » exige que tout le monde plie le genou afin que vous vous sentiez validé.

Oui, il semble bien que Schreiter ne connaisse pas le sens des mots « peur » ou « lâche ». La lâcheté, ce n’est pas défendre vos principes. C’est ce qu’ont fait Provorov et ses collègues joueurs.

Et en parlant de lâcheté, Schreiter a désactivé les réponses à son tweet. Parce que, bien sûr, elle l’a fait.

Pour Schreiter, avoir le courage de ses convictions ne semble pas s’étendre jusqu’à permettre aux autres d’exprimer leurs opinions. Mais elle ne peut pas arrêter les QT.

Il me semble que ces sept joueurs mettent leur carrière en jeu. Cela ne me semble pas lâche. L’idéologie n’a pas sa place dans le divertissement. Je suis homosexuel mais pas stupide. Je ne m’attends pas à ce que quiconque me soutienne car, traditionnellement, mon orientation ne contribue pas à l’espèce. https://t.co/CCtWy2qSJa

– Alfred Anthony (@Scudiloo) 10 octobre 2023