L’animateur de radio allemand invoque la colère des fans de K-Pop, après avoir comparé BTS à Covid-19

Un animateur de radio allemand a invoqué la colère des fans de K-Pop du monde entier après avoir comparé le groupe BTS à Covid-19 et déclaré qu’ils méritaient de passer 20 ans de vacances en Corée du Nord pour avoir osé reprendre la chanson de Coldplay « Fix You ».

L’animateur Firebrand de la station Bayern3, Matthias Matuschik, aurait comparé les idoles pop coréennes, qu’il appelait « Ces petits pisseux, » à « Un virus f ** king, pour lequel nous espérons qu’il y aura bientôt une vaccination. »

[ENG TRANSLATION] tw // racisme un animateur de radio allemand parlait énormément de BTS, les comparant à COVID et mentionnant le blasphème et la Corée du Nord, cela ne peut être toléré!

(vidéo de @fairiesvmns)# RassismusBeiBayern3# Bayern3Racist pic.twitter.com/MjZ2kXLyiu – ᴮᴱBTS UPDATES ALLEMAGNE ⁷ 🇩🇪 (@BTS_UPDATES_GER) 25 février 2021

Il a pris soin de formuler ses remarques avec des quasi-qualificatifs, ajoutant qu’il avait «Rien contre la Corée du Sud, vous ne pouvez pas m’accuser de xénophobie juste parce que ce boys band [is] de Corée du Sud … J’ai une voiture de Corée du Sud. J’ai la voiture la plus cool qui soit. «

Tout cela parce qu’ils ont osé couvrir ‘Fix You’ de Coldplay lors d’une performance dans l’émission Unplugged de MTV.

«C’est un sacrilège. Pour cela, vous serez en vacances en Corée du Nord pendant les 20 prochaines années. »

Le hashtag « # Bayern3Racist » a suivi sur Twitter peu de temps après ses remarques, avec plus d’un million de tweets postés jeudi soir, l’indignation se répandant jusqu’à vendredi matin.

Le Bayern3 a publié un message de clarification, défendant le droit de l’hôte d’exprimer son «Dégoût personnel» pour la version de couverture du groupe pop sud-coréen nominé aux Grammy Awards.

« Dans ce cas, dans une tentative d’exprimer son opinion d’une manière ironiquement exagérée et avec une excitation exagérée, il a outrepassé son choix de mots et a ainsi blessé les sentiments des fans de BTS, » Dit Bayern3.

leur déclaration vient de faire tellement pire … comme tellement pire, je suis en fait sous le choc rn, voici les traductions # RassismusbeiBayern3 # Bayern3Racist pic.twitter.com/5BSwCTQxub – H✿BI⁷ (@joonceps) 26 février 2021

Une faction de la soi-disant armée BTSa écrit, «Le racisme et la xénophobie ne sont PAS la liberté d’expression, PAS une opinion et JAMAIS d’accord. Nous sommes ARMÉE et nous NE SERONS PAS SILENCIEUX. «

«Ne pas aimer les garçons est votre opinion personnelle, mais le RACISME n’est pas une opinion. honte à vous de penser que ce que vous avez dit est correct, excusez-vous auprès des garçons et de la communauté asiatique pour les choses ignobles que vous avez dites, « a écrit un autre fan de K-pop en colère.

L’animateur d’une émission de radio, comédien et ancien DJ, âgé de 56 ans, qui travaille avec la station depuis 1998, a déjà pataugé dans l’eau chaude avec une remarque très controversée sur le vif comparant la création de zones fumeurs avec les nazis. -era l’antisémitisme, affirmant que les zones fumeurs étaient «Comme un carré de Juifs.»

