JOE Rogan a fustigé le journaliste de CNN Brian Stelter pour avoir demandé à la Maison Blanche ce que les médias « se trompent » lorsqu’ils couvrent Biden, affirmant que Stelter est « censé être un journaliste ».

S’adressant au commentateur progressiste Kyle Kulinski dans son émission, The Joe Rogan Experience » Rogan a fustigé l’animateur de CNN et son collègue Don Lemon pour « avoir glissé dans les cotes ».

Joe Rogan a qualifié l’émission de Brian Stelter de « putain de terrible » Crédit : Getty

Il a rappelé à Stelter qu’il était journaliste même après avoir demandé à Jen Psaki ce que les médias « se trompent » en couvrant Biden Crédit : Getty

Rogan faisait référence à un commentaire fait en janvier par un invité de l’émission CNN de Stelter, Reliable Sources, qui se plaignait que certains YouTubers avaient plus de téléspectateurs que CNN.

« Comme si c’était quelque chose d’horrible », a déclaré Rogan à Kulinski.

« Ils ne comprenaient même pas la façon dont ils le décrivaient », a déclaré Rogan. « Ils le décrivaient comme s’ils avaient droit aux téléspectateurs. »

« Ils disaient: ‘Il y a des gens sur YouTube en ce moment qui obtiennent plus de vues que cette émission.’ C’est parce que le marché a parlé et que votre émission est terrible. »

Il a ensuite dit que Don Lemon n’était pas un vrai humain

Rogan a fait un certain nombre de commentaires incendiaires dans le passé, comme dire que les hommes blancs sont « réduits au silence » Crédit : Getty

« Eh bien, l’émission de Brian Stelter ne cesse de glisser et de glisser et de glisser dans les cotes d’écoute. »

« C’est le pire », a répondu Kulinski.

Rogan a également poursuivi sa tirade sur Lemon, affirmant que les deux journalistes appartenaient à une autre espèce.

« Don Lemon’s aussi. C’est la même chose », a déclaré Rogan. « Tout le monde sait qu’ils ne sont pas réels. Ce ne sont pas de vrais humains. »

L’invité de Rogan a accepté, affirmant que Stelter et d’autres journalistes « appelaient catégoriquement à la censure » étant donné la montée des théories du complot, ajoutant « ils utilisent cela pour tout foutre ».

C’est à ce moment-là que Rogan a posé la question de Stelter à l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, à qui il a demandé ce que les médias « se trompent » en couvrant l’administration Biden.

Rogan a dit aux adolescents de ne pas se faire vacciner parce qu’ils étaient « en forme et en bonne santé » Crédit : Getty Images – Getty

Le prince Harry a dit à Rogan de « rester en dehors » en ce qui concerne le vaccin Crédit : AFP

« Que diriez-vous de Brian Stelter parlant à l’attaché de presse, ‘Que faisons-nous mal ? Que faisons-nous mal ?’ Genre, hé, mère de famille, tu es censée être journaliste », a crié Rogan.

« Et ils se demandent pourquoi ils n’ont pas de vues », a rétorqué Kulinski.

« Mais ce n’est même pas ça », a répondu Rogan. « On leur dit évidemment une certaine quantité de quoi faire. »

« Et peut-être qu’il serait un gars intéressant s’il avait son propre podcast sur lequel vous pouvez compter sur sa propre personnalité et être lui-même. Je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer faire ce concert. »

En mai, Rogan a critiqué la « culture éveillée » pour avoir « fait taire » les voix des hommes blancs.

«Ça continue. Cela continue de plus en plus loin et si vous en arrivez au point où vous capitulez, où vous acceptez toutes ces demandes, cela finira par arriver – les hommes blancs hétéros ne sont pas autorisés à parler », a-t-il déclaré. .

À un moment donné, il a plaidé pour que les jeunes adultes ne se fassent pas vacciner parce qu’ils sont « en forme et en bonne santé ».

Ses commentaires ont même attiré l’attention du prince Harry, qui a averti Rogan de « s’en tenir à l’écart » lorsqu’il a dit aux jeunes adultes d’éviter le vaccin.

« Le problème est dans le monde d’aujourd’hui avec une désinformation endémique, vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche », a déclaré Harry.