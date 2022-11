L’animateur de “Pawn Stars”, Rick Harrison, révèle la chose la plus étrange qu’il aime collectionner : “Ne me demandez pas pourquoi”

Rick Harrison a découvert un œuf de dinosaure, un ancien masque de momie égyptienne, les empreintes digitales de Saddam Hussein et un kit de chirurgien de la Première Guerre mondiale – mais il y a une chose à laquelle il ne peut jamais dire non.

Le co-animateur de “Pawn Stars” de History Channel et propriétaire du Gold & Silver Pawn Shop à Las Vegas a déclaré que la chose la plus étrange qu’il aime collectionner est quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre garde-manger.

“Crois le, [the] chose étrange que je collectionne en fait, ce sont les bocaux Mason », a déclaré l’homme de 57 ans à Fox News Digital.« Ne me demandez pas pourquoi. C’est juste quelque chose que j’ai commencé à collectionner il y a des années, et j’en ai trouvé un incroyable en Caroline du Nord. Et je suis aussi un gros gars de voiture. Il y avait un incroyable camion Plymouth de 1941… Je l’ai trouvé à Denver.”

Et Harrison a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu de remords de l’acheteur.

“J’aime ce que je fais, et de temps en temps, je perds de l’argent”, a-t-il déclaré. “Mais vous devez garder à l’esprit que vous ne pouvez pas avoir peur des armes à feu lorsque vous achetez ces choses parce que vous ne savez pas exactement à quel prix vous allez les revendre. Cela fait juste partie de l’entreprise, et c’est l’une des entreprises les plus amusantes au monde parce que chaque jour est différent.”

“Pawn Stars”, qui suit la famille Harrison et leur entreprise de prêt sur gage réussie à Sin City, a été créée pour la première fois en 2009. Après plus de 600 épisodes, l’équipe prend maintenant la route pour un spin-off intitulé “Pawn Stars Do America”, où ils achèteront des objets de collection historiques de partout au pays. Ils enquêteront sur les histoires derrière les objets, détermineront s’il s’agit de la vraie affaire et décideront si un héritage familial précieux vaut la peine d’être payé. Des experts locaux de confiance seront également sur place pour partager leurs opinions, leurs analyses historiques et leurs tests pratiques.

“Je me suis dit que je prendrais des vacances dans huit villes différentes et que le réseau paierait pour cela”, a-t-il plaisanté. “Mais je pensais que ce serait amusant, et il s’agit de le garder frais.”

Harrison a déclaré que les mines d’or sont “partout”. Parmi les biens précieux qu’ils ont rencontrés, citons une lettre manuscrite de George Washington, un canon de campagne en bronze de la Révolution américaine, un bouclier d’Henri II de France et une photo signée par Yousuf Karsh d’Ernest Hemingway, pour n’en nommer que quelques-uns.

“Ce qui est fou dans ce pays, c’est que… les gens ne vivent pas toujours au même endroit”, a-t-il déclaré. “Tant de choses ont été déplacées dans tout le pays. J’ai trouvé des trucs géniaux à San Francisco. J’ai trouvé des trucs géniaux à Philadelphie. Je veux dire, nous étions à Valley Forge, DC, nous étions à Savannah, en Géorgie – partout [people would] apportez-nous des trucs soignés et vraiment cool.”

Harrison a fièrement montré un “bracelet viking vieux de 1 200 ans” qu’il a obtenu. Il a noté que son magasin regorge de pièces de monnaie datant de plus de 2 000 ans. Quant au masque de momie égyptienne, il est aussi à la boutique.

“J’ai rencontré tellement de choses bizarres au fil des ans”, a-t-il déclaré. “Il est difficile de tout imaginer. … Chaque fois que les gens disent:” Regarde tous ces trucs bizarres que tu as “, [I tell them], ‘C’est ce que je fais tous les jours. Ce n’est pas bizarre pour moi.'”

Et ces jours-ci, un article aussi récent que les années 90 est en demande.

“L’ensemble du marché des objets de collection est en quelque sorte devenu fou ces dernières années”, a déclaré Harrison. “Tellement d’argent a été investi dans le système, ce qui a fait grimper beaucoup de prix. Ce qui est vraiment choquant, c’est… des cartes Pokémon qui valaient 10 000 $. [about] il y a 10 ans valent plus d’un million maintenant.”

En mars de cette année, une carte Pokémon Charizard de 1999 s’est vendue pour la modique somme de 420 000 $, le plus qu’un Charizard ait jamais vendu et le troisième plus élevé pour toutes les cartes Pokémon de tous les temps. Selon Forbes, le prix était si élevé parce que la plupart des cartes appartiennent à des collectionneurs sérieux qui ne sont pas susceptibles de les mettre à disposition sur le marché. La carte Pokémon la plus précieuse de l’histoire est le Pikachu Illustrator, une carte japonaise “extrêmement rare” en édition limitée qui s’est vendue 900 000 $.

Mais tout n’est pas une bonne affaire. Harrison a noté qu’une partie de son travail brise le cœur des gens.

“Les gens viennent me voir tout le temps et me disent que des choses sont dans leur famille depuis des générations et des générations”, a-t-il déclaré. “J’ai littéralement eu une personne sur la côte Est qui pensait qu’elle avait un tabouret du Mayflower. J’ai dû en quelque sorte lui briser le cœur. C’est ce qui se passe avec les familles. C’est comme le jeu téléphonique auquel vous avez joué à la maternelle au fil des générations. Les histoires changent .”

Harrison a partagé que repérer un faux est étonnamment simple.

« Supposons que vous regardiez une Rolex », a-t-il dit. “Est-ce que les aiguilles sont bonnes ? Est-ce que les chiffres sont bons ? Est-ce que le cadran est bon ? Est-ce que le cristal est bon ? Qu’en est-il du groupe ? Si une chose ne va pas, c’est un problème. ce que vous cherchez. … Et achetez-le à quelqu’un de vraiment, vraiment réputé. Ils vous garantiront que c’est la vraie affaire.

"Pawn Stars Do America" ​​est diffusé le mercredi à 20h