L’animateur de NFL Network s’excuse pour sa remarque « inconsidérée » à l’encontre de Tom Brady

Tom Brady semblait un peu nerveux.

C’est vrai. L’homme qui a remporté sept Super Bowls, a remporté trois prix de MVP de la ligue et a établi de nombreux records de quarterback au cours de ses 23 ans de carrière dans la NFL – sans parler des heures de critiques obscènes à son encontre lors d’une récente diffusion sur Netflix – n’a pas complètement fait un carton lors de ses débuts en saison régulière en tant que commentateur couleur pour Fox.

En travaillant avec l’annonceur play-by-play Kevin Burkhardt lors du match de la semaine 1 entre les Cowboys de Dallas et les Browns de Cleveland dimanche, Brady a affiché le genre de connaissances du football que l’on attendrait du joueur largement considéré comme le GOAT du sport.

Mais après un match dans son contrat de 10 ans et 375 millions de dollars avec Fox, Brady est critiqué pour une prestation qui semble quelque peu robotique et montrant un niveau d’émotion qui ressemble à celui montré par l’ancien entraîneur des New England Patriots, Bill Belichick, lors des conférences de presse d’après-match.

Juste avant la mi-temps, par exemple, le botteur de Dallas Brandon Aubrey s’est préparé à tenter un field goal de 71 yards, après avoir vu son record de 66 yards annulé par une pénalité pour retard de jeu. Alors que Burkhardt s’émerveillait à l’idée de tenter un field goal d’une telle distance, Brady a commenté la nécessité pour les Cowboys d’être préparés au cas où le field goal serait court et, après que les Browns aient demandé un temps mort, que « peut-être que tout le monde va reconsidérer ce coup ».

Le clip a été diffusé sur « NFL RedZone » de NFL Network. avec l’animateur Scott Hanson interpellant Brady pour son manque apparent d’enthousiasme.

« Oh, allez, dit Hanson. Brady doit être encore plus excité que ça dans la cabine. »

Lundi matin, Hanson a republié un extrait de son commentaire, accompagné d’excuses à Brady.

« C’était injuste et inconsidéré de ma part », a écrit Hanson. « Oui, je le disais avec ironie, mais je n’avais pas calculé comment cela pourrait être perçu. @TomBrady, je m’excuse. Je vous promets que je vous encourage dans cette nouvelle aventure ! »

L’analyse de Brady sur la situation était correcte. Dallas a effectivement repensé sa tentative de field goal et a terminé la mi-temps avec une passe de Dak Prescott vers la zone d’en-but qui est restée incomplète.

Un autre moment gênant s’est produit devant la caméra, lorsque la tentative de Brady de se cogner le poing contre Mike Pereira n’a pas été remarquée par l’analyste des règles pendant plusieurs secondes. « Oh, ne me laissez pas tomber », a plaisanté Brady, qui a finalement été repoussé par Pereira.

Pour être honnête, Brady n’a pas eu beaucoup de choses à faire lors de ses débuts en saison régulière en tant que commentateur de la NFL. Le match en lui-même a été un échec, les Cowboys ayant remporté une victoire écrasante.

Brady a eu ses moments, comme lorsqu’il a fait une référence apparente à Belichick en disant : « J’ai joué pour un entraîneur qui n’hésitait pas à insulter ses joueurs », puis a expliqué pourquoi il pensait que ce n’était pas une si mauvaise chose.

« Si vous voulez être un grand joueur, vous voulez être poussé, vous voulez être mis au défi, vous voulez être critiqué », a déclaré Braday.

Il a ajouté : « J’ai bénéficié d’une grande partie de ce coaching acharné. … La discipline et la responsabilité sont des piliers de toute organisation qui réussit, et je n’ai aucun problème avec les entraîneurs qui ont l’impression qu’ils doivent dire la vérité à leurs joueurs, car on ne reçoit pas toujours beaucoup de vérité en tant que joueur de la NFL. »