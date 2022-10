L’animateur de Masked Dancer, Joel Dommett, révèle le secret de sa réussite professionnelle

QUAND il s’agit de devenir célèbre, il n’y a pas de formule secrète – mais le talent, l’esprit et la beauté peuvent aider.

Mais le comédien et animateur d’ITV Joel Dommett pense qu’il y a en fait une raison pour laquelle il est devenu l’un des hommes les plus occupés de la télé.

TVI

Joel Dommett, l’animateur de Masked Dancer, pense que le secret de son succès est qu’il est gentil[/caption]

C’est parce qu’il est GENTIL.

Alors que son jeu de devinette spectaculaire, The Masked Dancer, atteint son dénouement, Joel m’a dit : « Je ne me fais pas d’illusions.

“J’ai vraiment eu tellement d’emplois au cours de ma vie parce que je suis gentil.

«Certainement dans la comédie, mais aussi dans la présentation aussi.

« Il y aura toujours des gens plus drôles que moi.

“Donc, quand ils ont ce choix, c’est un cas de” Nous pourrions avoir cette personne vraiment drôle.

“Joel est un peu moins drôle mais c’est agréable de passer du temps avec lui dans une salle verte, alors allons chercher Joel.”

“C’est comme ça que j’ai beaucoup de boulots !”





L’ascension constante de Joel vers la gloire l’a vu prendre des spin-offs et des pilotes avant de décrocher le plus grand rôle de sa carrière, en tant qu’animateur de The Masked Singer et de son émission sœur, The Masked Dancer.

Ce week-end, il verra Onomatopée, Pearly King et Scissors bouger et groover dans l’espoir d’être couronné champion de danse de cette année.

Mais Joel a déjà gagné – sa popularité ne montrant aucun signe de déclin.

Il a dit : « Personne ne t’apprend rien, tu dois juste le découvrir par toi-même.

“J’essaie juste de développer toutes ces petites compétences, ce petit couteau suisse de la présentation télévisée.

«Vous avez un petit outil qui fait de la télévision en direct, un petit outil qui fait de la comédie debout, et vous en avez un autre petit qui fait des trucs brillants sur le sol.

‘TRÈS VISUEL’

“Et vous devez juste le garder dans votre poche à tout moment, et j’espère que vous pourrez sortir le bon couteau quand vous en aurez besoin.”

Une analogie intéressante, surtout si l’on considère le prochain projet que Joel espère voir décoller.

Le comique espère transformer sa femme Hannah Cooper en son acolyte télé en transformant leur podcast populaire, Never Have I Ever, en une émission de télévision.

Joel a ajouté: «Beaucoup de choses que nous faisons sont très visuelles, elles feraient donc une émission de télévision incroyable.

“Je pense que nous allons commencer à le diffuser sur YouTube, mais si une chaîne de télévision veut le diffuser en premier, vous savez où nous en sommes.

“Je suis juste heureux que les gens voient à quel point Hannah est incroyable.

“Nous savons tous à quel point Hannah est belle à regarder, mais maintenant les gens peuvent voir à quel point elle est drôle à écouter.”

Ah, Joël. Tu es tellement gentil !

STRICTEMENT LES CÉLÉBES S’EMPLACENT DANS LE SPECTACLE

BEAUCOUP a été fait de la guerre des cotes d’écoute entre The Masked Dancer et Strictly Come Dancing lorsque les deux émissions étaient programmées dans des créneaux horaires similaires le samedi soir.

Il n’est donc pas passé inaperçu que trois des neuf actes démasqués jusqu’à présent sur ITV se trouvent être d’anciens concurrents de l’émission de danse de la BBC – Kimberley Walsh, Stacey Dooley et Denise Lewis.

Et il y avait cinq célébrités Strictly dans la première série, dont le juge Craig Revel Horwood en tant que Knickerbocker Glory et le futur vainqueur de la série, Louis Smith en tant que Carwash.

Joel a déclaré: « Emmener ces gens, où ils apprennent une compétence aussi incroyable sur Strictly. . . vous devez constamment avoir envie de danser à nouveau, mais il n’y a qu’un nombre limité de spectacles où vous le pouvez.

“C’est donc bien de donner aux gens qui viennent de Strictly une autre chance de s’épanouir.”

À propos du conflit d’horaire, il a ajouté: «Je veux dire, cela fait peur d’être confronté à un titan tel que Strictly.

«Mais je pense que c’est merveilleux le fait que la série soit devenue suffisamment importante pour qu’ils pensent qu’ils peuvent l’opposer à Strictly et, espérons-le, faire une brèche.

“Je pense que c’est tout ce que nous recherchons, vraiment.”

Il y a plus qu’assez de paillettes pour tout le monde.

UN PARTENAIRE PERLE

CETTE série présentait le premier duo de la série, Pillar and Post – mais Joel estime que le véritable double acte a été lui et Pearly King.

Il a déclaré: «Pearly King m’a utilisé au maximum de ses capacités.

TVI

Joel Dommett estime que le véritable double acte de la série a été lui et Pearly King.[/caption]

«Je suis essentiellement devenu son partenaire de danse tout le temps.

“J’ai dû travailler beaucoup plus dur chaque fois qu’il était sur scène. Il est tellement amusant.

POINTEUR HALETÉ

POUR ceux qui, à la maison, essaient de deviner l’identité d’Onomatopée, de Ciseaux ou de Pearly King, Joel a un conseil : écoutez la respiration lourde.

TVI

Joel estime que la meilleure façon de déterminer l’identité des candidats est d’écouter la respiration lourde (photo Onomatopée)[/caption]

TVI

Onomatopée, Scissors (photo) et Pearly King s’affronteront pour être couronnés champions de danse de cette année ce week-end[/caption]

Il a dit : « Il y a beaucoup de panters ! Ils respirent vraiment fort après avoir dansé assez longtemps avec un costume complet et lourd.

« Alors je me dis, à qui appartient cette respiration ?

“Qui est-ce? Qui fumait ?”

MES LOOS PARLENT AVEC WOSSY

HOST Joel est devenu le meilleur ami du panel de célébrités de The Masked Dancer, dont Davina Mccall, Peter Crouch et Oti Mabuse.

Ils seront rejoints par l’humoriste Dawn French pour la finale de samedi soir.

Mais malgré tout cet éclat du showbiz, Joel a révélé que c’est le quatrième panéliste Jonathan Ross qui est son préféré.

Joel a déclaré: «J’ai juste l’impression d’apprendre tellement de lui à chaque fois que je travaille avec lui.

“Il y a une raison pour laquelle il est resté dans cette entreprise pendant si longtemps et c’est parce qu’il travaille vraiment, vraiment dur et livre à chaque fois.”

Les deux hommes sont si proches qu’ils échangent des idées sur qui se cache derrière les masques lorsqu’ils vont aux toilettes entre les tournages.

Joel a ajouté: “Oui, les conversations d’urinoir avec Joel Dommett et Jonathan Ross.

« Et voilà ! Notre nouvelle série humoristique.

Je ne vois pas les dirigeants de la télévision vouloir dépenser un sou pour faire ça.