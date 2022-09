L’animateur de l’émission de quiz de la BBC rejoint Celeb SAS: Who Dares Wins après une bataille dévastatrice contre l’alopécie

COMEDIENNE Zoe Lyons tirera sur son clobber de combat après s’être inscrite à la nouvelle série de Celebrity SAS: Who Dares Wins, the Sun peut révéler en exclusivité.

L’ancien animateur de l’émission de quiz de la BBC, qui a dirigé Lightening avant qu’il ne soit supprimé après deux saisons, rejoindra le chanteur Gareth Gates et le politicien Matt Hancock dans la prochaine émission de Channel 4.

The Sun Online peut révéler en exclusivité la dernière recrue de Celeb SAS: Who Dares Wins

L'ancienne animatrice de quiz de la BBC, Zoe Lyons, a rejoint le casting de stars de Channel 4 pour la prochaine série

Zoe, 50 ans, relèvera le défi difficile après avoir souffert d’alopécie – une condition qui, selon elle, a été provoquée par le «stress» de la pandémie.

Une source a raconté en exclusivité au Sun son nouveau rôle à la télé : « Les patrons pensent que Zoe sera une excellente recrue pour la série.

«Elle est hilarante, elle gardera donc le moral pendant le cours, mais elle a également prouvé à quel point elle est dure avec son passage sur Survivor et aussi ses batailles de santé.

“Elle relèvera le défi de front et ne laissera rien la faire dérailler.”

Le passage de Zoe’s Survivor en 2001 l’a vue durer 11 épisodes impressionnants, soit 34 jours au total, ce qui pourrait indiquer qu’elle sera prête à relever les défis exténuants de Celeb SAS.

En 2018, elle a été expulsée de MasterChef pour avoir préparé deux soupes – elle peut donc bien faire face au simple tarif proposé dans l’émission d’entraînement des forces spéciales.

La série actuelle de l’émission Channel 4 vient tout juste de revenir sur les écrans, mais le prochain groupe de célébrités se rendra dans un lieu non confirmé le mois prochain, peut révéler The Sun.

Plus récemment, Zoe a lutté contre l’alopécie dans sa vie privée après avoir subi pour la première fois une perte de cheveux dans son enfance.





Parlant de sa perte de cheveux, elle a déclaré à MirrorOnline : “Je pouvais dire que ça allait être important cette fois”, dit-elle. “Cela a commencé avec une petite tache sur le dessus de ma tête, puis sur la nuque, puis ça a continué pendant un an.

“Au moment où il repoussera complètement, j’aurai essentiellement perdu tous mes cheveux, mais pas tous en même temps. Il se déplace sur mon cuir chevelu comme une sorte d’éclipse lente et velue, faisant une tentative courageuse de repousser à un endroit tandis qu’un autre perd.

La carrière de comédienne de Zoe a commencé lorsqu’elle a remporté le concours Funny Women en 2004.

Depuis lors, le comédien a fait le tour du pays en faisant des spectacles de stand-up.

Son premier spectacle solo Fight or Flight a été présenté pour le Best Newcomer Award au Edinburgh Fringe Festival en 2007.

Elle a également remporté le prix Dave’s Joke of the Fringe pour sa deuxième émission solo Messed up Modern Mind.

Outre son succès sur scène, la star est également apparue dans des émissions de télévision.

Elle est régulièrement sur Mock of the Week et a également fait des passages sur Comedy Roadshow de Michael McIntyre, The Paul O’Grady Show et The Wright Stuff.

Elle a également participé à Pointless Célébrités et Mastermind.

Le leader de Channel 4, Rudy Reyes, posera les défis exténuants de la série

Zoe a été franche dans sa bataille contre l'alopécie avec la condition faisant surface pendant la pandémie