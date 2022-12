L’animateur de la BBC, Gary Lineker, qualifie les États-Unis de pays extraordinairement raciste

Gary Lineker a encore une fois ébouriffé les plumes après avoir qualifié les États-Unis de “pays extraordinairement raciste”. La Bbc l’hôte a précédemment bouleversé les organisateurs de la Coupe du monde 2022 en soulignant les problèmes de droits de l’homme au Qatar. La FIFA et la nation du Moyen-Orient n’ont évidemment pas beaucoup apprécié les mots forts.

« Nous avons pointé des faits au début du tournoi ; ces faits demeurent », a déclaré Lineker dans une interview avec The News Agents. «Donc, beaucoup de gens ont été tués en faisant les stades. Oui, les stades sont extraordinaires, mais à un prix très intéressant. L’homophobie est un problème ici. Les droits des femmes sont un peu un problème ici.

Gary Lineker qualifie les États-Unis d'”extraordinairement racistes”

Après avoir parlé des problèmes du Qatar, Lineker est ensuite passé à la Coupe du monde 2026. Les États-Unis, ainsi que le Canada et le Mexique, accueilleront le tournoi dans quatre ans. “Pour moi, c’était toujours plus du côté de la corruption parce que, comme je l’ai dit précédemment, je pense que presque tous les pays, y compris le nôtre, ont des problèmes”, a poursuivi Lineker. “Et nous partons en Amérique dans quatre ans, avec le Canada et le Mexique, mais évidemment l’Amérique est un pays extraordinairement raciste.”

“Donc, il y a toujours des problèmes, mais c’était plus le fait que nous avons juste souligné quelques faits et en particulier l’aspect de la corruption – ils ont dit que ça allait être l’été et c’était l’hiver. Je ne pense pas que quelque chose ait particulièrement changé mais ça a été un tournoi de crack mais c’est le football ; le football est un sport merveilleux.

Lineker a également affirmé dans l’interview que les responsables du Qatar n’avaient pas organisé de rencontre entre les deux parties. Cependant, Le télégraphe aurait vu des e-mails envoyés par des organisateurs au Qatar pour Bbc et leurs présentateurs au sujet d’un éventuel sommet.

Trois pays nord-américains se partageront la Coupe du monde 2026 en tant qu’hôtes. Cependant, les villes américaines constitueront 11 des 16 sites du tournoi.

PHOTO : IMAGO / PA Images