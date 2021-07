L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a déclaré que la NSA avait divulgué ses e-mails aux journalistes – RT USA News

La NSA a montré aux journalistes le contenu des e-mails obtenus illégalement par Tucker Carlson, a révélé l’hôte de Fox News, le qualifiant de « système du tiers-monde totalement dysfonctionnel et incontrôlable » visant à cibler l’opposition politique.

Carlson, qui anime l’émission câblée la plus regardée aux États-Unis, a annoncé la semaine dernière que l’agence d’espionnage le surveillait – en violation de son mandat constitutionnel d’espionner uniquement les étrangers – et a affirmé que cela avait été fait pour faire pression et le discréditer. Le démenti de la NSA a seulement dit que Carlson n’était pas un « cible, » mais n’a pas contesté le fond de ses allégations.

Mercredi, Carlson est apparu dans une émission matinale de Fox Business et a révélé que la NSA avait en fait partagé le contenu de ses e-mails avec au moins un journaliste.

« Hier, j’ai appris que – et cela va sortir bientôt – que la NSA a divulgué le contenu de mon e-mail à des journalistes dans le but de me discréditer. Carlson a dit à Maria Bartiromo. « Je le sais parce que j’ai reçu un appel d’un d’entre eux disant ‘oh, c’est de ça que parlait ton e-mail’. »

Seul son producteur était au courant de l’e-mail, a expliqué Carlson, mais il a reçu un appel d’un journaliste « Je connais et j’aime » qui lui a cité ses propres paroles au téléphone « parce que la NSA l’a divulgué. »

« Donc, ce n’est en aucun cas le fruit de mon imagination » il ajouta. « C’est confirmé, c’est vrai. Ils ne sont pas autorisés à espionner les citoyens américains – ils le sont – et je pense de manière plus inquiétante, ils utilisent les informations qu’ils recueillent pour faire pression pour menacer les journalistes de l’opposition, les personnes qui critiquent l’administration Biden.

Vous ne pouvez pas avoir une presse libre si les agences de renseignement vous espionnent secrètement et utilisent ces informations pour vous menacer et vous contrôler.

De plus, a souligné Carlson, l’ensemble de l’establishment médiatique semble être d’accord avec cela et faire des excuses pour la NSA, avec seulement quelques voix comme le journaliste libéral Glenn Greenwald osant s’y opposer.

Tout le monde devrait vouloir voir les preuves indiquant si la NSA a espionné les e-mails de Carlson et les a divulgués. C’est ainsi que nous saurons avec certitude si cela s’est produit. Mais vous devez être incroyablement naïf ou volontairement ignorant pour penser que la NSA/CIA n’ont pas toujours fait exactement cela et le font toujours. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 7 juillet 2021

En effet, la plupart des médias d’entreprise ont soit ignoré les allégations de Carlson, soit déclaré qu’il contrôlait préventivement les dégâts pour toute histoire négative à venir.

Carlson est « Il est maintenant évident que l’affirmation de la NSA est qu’il essaie de devancer une histoire très négative », a commenté Justin Baragona du Daily Beast, l’un des médias qui se nourrit avec impatience des plaintes concernant l’animateur de Fox News émises régulièrement par le groupe démocrate Media Matters for America.

« Hier, j’ai appris – et cela va sortir bientôt – que la NSA a divulgué le contenu de mon e-mail à des journalistes dans le but de me discréditer. » Tucker rend donc évident que la revendication de la NSA est qu’il essaie d’aller de l’avant. d’une histoire très négative.https://t.co/CRTHR8tbRg – Justin Baragona (@justinbaragona) 7 juillet 2021

Carlson a été un critique virulent de l’administration actuelle, attirant des critiques de tout l’establishment médiatique et politique. En avril dernier, la Ligue anti-diffamation avait appelé à son licenciement sur la base d’une mauvaise interprétation d’un clip vidéo publié par le MBAM.

Au cours du week-end du 4 juillet, le réseau rival CNN l’a ouvertement comparé à Alex Jones, un commentateur qui a réussi à faire pression sur Big Tech pour qu’il interdise toutes les plateformes en 2018.





