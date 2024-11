L’animateur de Fox News, Greg Gutfeld, se produira au Fishers Event Center en mars

Greg Gutfeldco-animateur de Chaîne Fox News« The Five » de The Five et animateur de son programme de fin de soirée, « Gutfeld ! », se produira dans le comté de Hamilton ce printemps.

La tournée Gutfeld Live 2025 s’arrêtera au Fishers Event Center le 15 mars. L’expert sera rejoint par le comédien Tom Shillue et un invité surprise, selon un communiqué de presse annonçant le spectacle.

Avant de rejoindre Fox News, Gutfeld a travaillé dans l’industrie du magazine, chez Men’s Health et Maxim. Il a également été l’un des premiers contributeurs du Huffington Post. Il est également l’auteur de 10 livres, dont le plus récent est « The King of Late Night ». Il a auparavant animé les programmes Fox News « The Greg Gutfeld Show » et « Red Eye ».

La salle de 7 500 places ouvre ses portes le 22 novembre.

Greg Gutfeld dans Fishers : Comment obtenir des billets

Les billets pour le spectacle de mars seront mis en vente au grand public le 1er novembre à 10 h. Pour plus d’informations, notamment sur la façon de s’inscrire à la prévente et d’acheter des billets, visitez fisherseventcenter.com.

Où se trouve Centre d’événements Fishers ?

Fishers Event Center est situé sur la I-69 à Fishers, juste au sud d’Ikea, entre les 106e et 116e rues. Voici les directions recommandées, fournies par le lieu :

Depuis le nord, continuez vers le sud sur la I-69 et prenez la sortie 205. Continuez vers l’est sur la 116e rue et continuez vers le sud sur USA Parkway.

Depuis l’est, continuez vers l’ouest sur la 116e rue et dirigez-vous vers le sud sur USA Parkway.

Depuis l’ouest, continuez vers l’est sur la 116e rue et dirigez-vous vers le sud sur USA Parkway.

Depuis le sud, allez vers le nord sur la I-69 et prenez la sortie 204. Continuez vers l’est sur la 106ème rue et vers le nord sur USA Parkway. Continuez ensuite vers l’est sur USA Drive.

