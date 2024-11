L’animateur de Fox News dit qu’il divorcerait de sa femme si elle avait voté pour Kamala Harris

Combien de respect Donald TrumpQue les supporters masculins ont-ils pour les femmes ? À tel point qu’au moins l’un d’entre eux a déclaré qu’il mettrait fin à son mariage si sa femme exerçait son droit constitutionnel de voter pour Kamala Harris.

Dans un épisode de Les Cinq cette semaine, l’animateur de Fox News Jesse Watters dit collègues panélistes que s’il apprenait sa femme, Emma, a voté pour le vice-président, après lui avoir laissé penser qu’elle votait pour Trump, il considérerait cela comme une trahison comparable à une liaison extraconjugale et ce serait «fini».

« Si je découvrais qu’Emma allait dans l’isoloir et tirait le levier pour Harris, c’est la même chose que d’avoir une liaison », a déclaré Watters. « Cela, pour moi, viole le caractère sacré de notre mariage. Que me cache-t-elle d’autre ? Sur quoi d’autre a-t-elle menti ? Demandé par le cohôte Jeanine Pirro, « Pourquoi te mentirait-elle ? L’avez-vous menacée ? Watters a répondu : « Pourquoi ferait-elle cela et voterait-elle ensuite pour Harris ? Pourquoi dirait-elle qu’elle votait…. Et je l’ai attrapée et puis elle a dit : ‘Je t’ai menti pendant les quatre dernières années…’ »

« Alors vous admettez que vous intimidez les gens » Pirro intervint. « C’est fini, Emma! » » a déclaré Watters. « Ce serait le jour J ! »

Watters et Cie. discutaient d’une publicité diffusée en soutien à la campagne Harris qui rappelle aux femmes : « Vous pouvez voter comme vous le souhaitez, et personne ne le saura jamais. » C’est apparemment un point qu’il est nécessaire de souligner aux femmes mariées à des hommes extrêmement fragiles qui soutiennent Trump.

