Un militant des droits des animaux s’est fait passer pour le PDG du géant de la viande Smithfield Foods dans une interview à Fox Business avertissant que les usines de viande comme la sienne (supposée) sont des «boîtes de Pétri» pour les pandémies comme le nouveau coronavirus.

Maria Bartiromo de Fox a passé six minutes à interviewer un farceur se faisant passer pour le PDG de Smithfield Foods, Dennis Organ, récemment promu, sans jamais soupçonner le militant des droits des animaux d’être quelqu’un d’autre que l’ancien directeur de l’exploitation – qui, il faut le dire, ne ressemblait pas du tout. .

« Organ » a tenu à discuter de la façon dont « nous pourrions porter une certaine responsabilité » pour les malheurs actuels du Covid-19 américain, promettant de relever les défis futurs avec « honnêteté brutale » et « transparence. »

« La vérité est que notre industrie, en plus des épidémies qui se produisent dans nos usines, que notre industrie représente une menace sérieuse pour provoquer efficacement la prochaine pandémie, les données des CDC montrant que 3 des 4 maladies infectieuses proviennent d’animaux et des conditions. à l’intérieur de nos fermes peuvent parfois être des boîtes de Pétri pour de nouvelles maladies », expliqua-t-il, sous les traits du responsable du conditionnement de la viande.

Incroyable: Fox Business ‘ @MariaBartiromo a confondu un militant des droits des animaux avec le PDG de Smithfield – l’une des sociétés les plus toxiques de la planète pour la santé publique, l’environnement, les abus de travail et le traitement des animaux – et l’a interviewé à propos de Smithfield, en tant que PDG, pendant 6 minutes: pic.twitter.com/JKjU9OFURz

– Glenn Greenwald (@ggreenwald) 23 décembre 2020