L’animateur de fin de soirée Jimmy Fallon s’excuse pour les allégations sur le lieu de travail

Jimmy Fallon a présenté ses excuses à ses collègues pour les allégations décrites dans un article de Rolling Stone publié jeudi concernant un environnement de travail difficile au « Tonight Show Starring Jimmy Fallon », a appris CNN.

Lors d’un appel Zoom avec le personnel de « The Tonight Show » organisé après la publication de l’article, Fallon aurait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de « créer ce type d’atmosphère pour le spectacle », selon un article de suivi de Rolling Stone, citant un anonyme. employés qui étaient à l’appel.

CNN a contacté les représentants de Fallon.

Un représentant de NBC a renvoyé CNN à la déclaration du réseau imprimée dans le rapport original de Rolling Stone.

« C’est embarrassant et je me sens tellement mal », affirment les employés, a déclaré Fallon, selon l’article de Rolling Stone.

« Désolé si je vous ai embarrassé, ainsi que votre famille et vos amis… Je me sens tellement mal que je ne peux même pas vous le dire », cite Fallon dans l’article.

« Je veux que le spectacle soit amusant, [it] devrait être inclusif pour tout le monde », aurait également déclaré Fallon. « Ça devrait être le meilleur spectacle. »

Dans l’histoire originale, 16 employés actuels et anciens ont décrit un environnement de travail difficile à « The Tonight Show » qui, dans certains cas, était, selon eux, préjudiciable à leur santé mentale. Les individus n’ont pas été identifiés nommément dans l’article, invoquant la crainte de représailles professionnelles. CNN n’a pas vérifié leurs affirmations de manière indépendante.

Fallon et le « Tonight Show » n’ont pas commenté la première histoire, mais une déclaration de NBC a été incluse dans le rapport.

« Nous sommes incroyablement fiers de The Tonight Show, et offrir un environnement de travail respectueux est une priorité absolue », indique le communiqué de NBC. « Comme dans tout lieu de travail, des employés ont soulevé des problèmes ; ceux-ci ont fait l’objet d’une enquête et des mesures ont été prises le cas échéant. Comme c’est toujours le cas, nous encourageons les employés qui estiment avoir subi ou observé un comportement incompatible avec nos politiques à signaler leurs préoccupations afin que nous puissions y répondre en conséquence.

En 2020, Fallon a été critiqué pour un extrait refait surface d’un sketch de « Saturday Night Live » dans lequel il interprétait l’identité de Chris Rock dans lequel il apparaissait en blackface.

Fallon a publié un excuses après que le clip du sketch, initialement diffusé sur « SNL » en 2000, ait refait surface sur les réseaux sociaux et suscité des critiques.

Ces dernières semaines, Fallon est apparu sur le podcast « Strike Force Five » avec ses collègues animateurs de fin de soirée John Oliver, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel et Seth Meyers alors que leurs émissions sont sombres au milieu de la grève des écrivains en cours. Les bénéfices générés par le podcast seront reversés au personnel sans emploi des émissions respectives des animateurs, ont-ils déclaré.