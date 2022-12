L’animateur de “Daily Show”, Trevor Noah, attribue le succès aux femmes noires et aux fans dans son discours d’adieu

Après sept ans dans le rôle, l’animateur de “The Daily Show”, Trevor Noah, a signé pour la dernière fois jeudi soir.

Noah, qui a été choisi pour le rôle en 2015 après le départ de l’animateur de longue date Jon Stewart, a pris quelques minutes à la fin de l’épisode pour partager sa gratitude et les choses qu’il a apprises au fil des ans en tant qu’animateur de fin de soirée.

Le comédien sud-africain a décrit son passage en tant que visage du programme Comedy Central comme “une course folle” et le “voyage le plus fou que je n’avais pas prévu, auquel je ne m’attendais pas”.

Avant son dernier au revoir, Noah a passé la majeure partie de l’épisode à se remémorer des souvenirs et à plaisanter sur son départ et ses projets futurs avec ses correspondants, également connus sous le nom de “World’s Fakest News Team”.

TREVOR NOAH ANNONCE LA SORTIE DE « THE DAILY SHOW » APRÈS SEPT ANS

Quand il était temps de signer, Noah a commencé par remercier le public, puis a partagé trois choses qu’il a dit avoir apprises à la tête de l’émission. La première étant que “les problèmes sont réels” et que la politique est une manière inventée d’essayer de résoudre les problèmes.

Reconnaissant qu’il n’est en Amérique que depuis “relativement peu de temps”, Noah a poursuivi en expliquant les divisions entre le système bipartite et a déclaré que les problèmes n’étaient ni républicains ni démocrates.

L’hôte de gauche, qui a parfois tiré sur le Parti démocrate dans l’émission d’information satirique, a même crédité l’ancien président Trump pour ses politiques de réforme des prisons et a déclaré qu’il aurait aimé pouvoir mieux expliquer l’importance de ne pas se fixer sur le parti qu’une personne peut associer avec.

La deuxième chose que Noah dit avoir apprise est que le contexte est important et que sans lui “rien n’a de sens”. Il a noté que le monde réagit aux courts clips vidéo où ce qui s’est passé avant la vidéo et après la vidéo peut ne pas être inclus ou même accessible au public.

“Peut-être que nous ne devrions pas avoir d’opinion immédiatement”, a suggéré Noah. “Peut-être devrions-nous attendre et voir ce qui s’est passé.”

Le dernier apprentissage qu’il a partagé avec le public est que le monde est “un endroit plus convivial qu’Internet et les nouvelles vous feront réfléchir”.

TREVOR NOAH DÉFEND KANYE, DÉNONCE ANNULER LA CULTURE : « ÊTRE TRÈS CONFORTABLE EN REJETANT LES ÊTRES HUMAINS »

Noah a terminé son discours d’adieu par des “merci” à ses fans et à ceux de la série, à sa famille et à ses collègues. Il a dit que “The Daily Show” lui avait appris à “être reconnaissant pour tout ce qu’il a”.

“Je me souviens quand nous avons commencé le spectacle, nous ne pouvions pas avoir assez de monde pour remplir le public”, a déclaré Noah. “Merci aux personnes qui regardent, aux personnes qui partagent les clips, à tous ceux qui ont eu une opinion, à tous ceux qui ont été assez gentils et aimables.”

Il a également remercié les personnes qui “détestaient regarder” l’émission et a déclaré qu’il leur était éternellement reconnaissant d’avoir aidé à obtenir les cotes d’écoute.

Noah a également adressé un merci spécifique aux femmes noires. Il a attribué son intelligence et son succès aux influences de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante et d’autres «femmes noires de sa vie».

“Si vous voulez vraiment en savoir plus sur l’Amérique, parlez aux femmes noires. Contrairement à tout le monde, les femmes noires ne peuvent pas se permettre de foutre le bordel et de le découvrir. Les Noirs comprennent à quel point c’est difficile quand les choses tournent mal, surtout en Amérique. “, a déclaré Noah, les yeux remplis de larmes.

En septembre, Noah a annoncé qu’il quittait le programme pour se concentrer sur les voyages, la famille et les amis. Un rapport antérieur de Fox News Digital montrait que Noah faisait l’objet de critiques pour ne pas avoir pu combler le vide laissé par Stewart.

LE MANDAT DU « SPECTACLE QUOTIDIEN » DE TREVOR NOAH ÉTAIT UN « DÉSASTRE PROFOND » QUI N’A PAS REMPLI LES CHAUSSURES DE JON STEWART, DISENT LES CRITIQUES

Peu de temps après avoir annoncé sa sortie, NPR a publié une liste des “moments les plus mémorables” de Noah. La liste ne comportait que quatre moments, et l’un d’eux était sa première apparition lorsqu’il a rendu hommage à son prédécesseur.

Le fait que “Noah soit souvent devenu viral pour ses critiques de l’ancien président Trump” a également fait la liste des moments mémorables, tandis que les deux autres étaient des interviews qu’il a menées. Noah étant anti-Trump ne l’a guère fait se démarquer dans l’arène des comédiens de fin de soirée car Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, John Oliver et Seth Meyers détestent également ouvertement l’ancien président.

Selon son Twitter, il entamera sa tournée mondiale Off The Record en avril 2023.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le réseau a déclaré qu’il essaierait une liste rotative d’hôtes invités avant de choisir un remplaçant permanent. La liste très médiatisée comprend Chelsea Handler, Al Franken, Hasan Minhaj et bien d’autres.

“The Daily Show” devrait revenir en janvier.