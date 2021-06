L’animateur de CNN Chris Cuomo ose Internet pour citer un moment où il a nié les faits. . . . Twitter dit : « Défi accepté » — RT USA News

Chris Cuomo, l’animateur de CNN qui a dit un jour aux téléspectateurs qu’il était « illégal » pour eux de télécharger des documents WikiLeaks qui pourraient incriminer Hillary Clinton, a jeté le gant à ceux qui remettent en question sa véracité.

Accusé par un commentateur des médias sociaux de nier des faits qu’il n’aime pas, Cuomo a mis les utilisateurs de Twitter au défi de nommer un tel cas. « Nommez-en un », a-t-il tweeté jeudi. « TIC Tac. »

Le mouvement n’était pas le moment de chute de micro que Cuomo avait peut-être prévu. Une avalanche de commentateurs a tweeté des exemples de l’hôte qui aurait induit ses téléspectateurs en erreur, en mettant en scène son émergence dramatique de la quarantaine de Covid-19 – après qu’il était déjà sorti en public et aurait menacé un cycliste âgé – pour suggérer que les manifestations ne sont pas censées être pacifiques, à dire que la Constitution ne protège pas les discours de « haine ».

Votre moment miraculeux de récupération COVID émergeant du sous-sol (même si vous faisiez déjà du vélo). pic.twitter.com/BuwHeh937J – Fantasmo del Cosmo (@dadogcosmo) 17 juin 2021

La plupart des répliques se sont concentrées sur la couverture confortable de Cuomo de son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Par exemple, après interrogatoire si l’on pouvait faire confiance au gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis pour rapporter des données précises sur Covid-19, l’hôte de CNN a omis de signaler que son grand frère aurait sous-estimé les décès dans les maisons de soins infirmiers et caché les données.

Chris Cuomo a interviewé son frère dans son émission au moins 10 fois entre mars 2020 et juillet 2020, et les conversations – souvent comiques – ont couvert des questions telles que le surnom de « Love Guv » du gouverneur et son gros nez. Le mois dernier, l’animateur de CNN a admis avoir participé à des conférences téléphoniques politiques pour conseiller son frère sur le traitement de plusieurs allégations de harcèlement sexuel.

« Vous avez aidé Andy avec les relations publiques autour de son comportement terrible alors que vous auriez pu rester en dehors de cela, lui avez dit d’assumer la responsabilité de ses actes, vous avez cessé de le couvrir », a déclaré un utilisateur de Twitter. « Vous êtes censé rapporter les nouvelles et demander des comptes aux législateurs, pas les coacher dans les coulisses. »

vous avez aidé Andy avec les relations publiques à propos de son comportement horrible alors que vous auriez pu rester en dehors de cela/lui dire d’assumer la responsabilité de ses actions/arrêté de le couvrir.Vous êtes censé rapporter la nouvelle + tenir les législateurs responsables, pas les coacher en coulisses . – Marley Magaziner (@MarleyMagaziner) 17 juin 2021

D’autres observateurs ont noté que Cuomo participation dans le battage médiatique des médias grand public sur le complot du Russiagate, ainsi que dans la couverture trompeuse de la pandémie de Covid-19. Le mois dernier, l’hôte a déclaré que le gouvernement n’avait auparavant pas été ouvert à l’idée que Covid-19 ait fui d’un laboratoire chinois, même s’il a lui-même signalé en avril 2020 que le gouvernement fédéral enquêtait sur la théorie.

Cuomo a également été moqué pour comparer Des émeutiers d’Antifa aux soldats américains qui ont pris d’assaut les plages de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale.

rappelez-vous quand chris cuomo est allé à fond sur Antifa comme les Américains qui ont pris d’assaut les plages de Normandie https://t.co/P3weDOD3zJ – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 6 juin 2021

Il faisait également partie des personnalités de CNN qui dépeint Michael Avenatti en tant que candidat potentiel à la présidentielle et donné l’avocat en disgrâce un forum pour lancer des accusations contre Brett Kavanaugh, alors candidat à la Cour suprême.

D’autres observateurs ont souligné que Cuomo s’est joint au travail politique à succès que CNN a fait sur les lycéens de Covington, Kentucky, qui ont été faussement accusés de se moquer d’un Amérindien lors d’une manifestation à Washington. CNN et le Washington Post ont payé des règlements juridiques à l’un des étudiants pour avoir prétendument diffamé les enfants.

Rebekah JonesAndrew CuomoCovington KidsBrett KavanaughRussie CollusionVotre propre histoire de Covid Dois-je continuer ? vous connard https://t.co/SpafLWJ3Jy – Ahmed Al Asliken (@assliken) 17 juin 2021

