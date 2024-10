L’animateur de « Call Her Daddy », Alex Cooper, défend l’interview de Kamala Harris

Appelez-la juste.

Alex Cooper a défendu son interview de Kamala Harris sur le podcast « Call Her Daddy » avant que le vice-président n’affronte Donald Trump lors des élections du mois prochain.

Le trentenaire a dit à ses auditeurs au début de l’épisode de dimanche qu’elle a également « contacté l’ancien président Donald Trump pour qu’il participe à l’émission ».

Elle a déclaré : « S’il souhaite également avoir une conversation significative et approfondie sur les droits des femmes dans ce pays, alors il est le bienvenu sur ‘Call Her Daddy’ à tout moment. »

Cooper a noté qu’elle avait préparé sept versions différentes de l’entretien avec Harris, 59 ans, avant de décider qu’elle était la plus « qualifiée » pour parler du « corps des femmes et de la façon dont nous sommes traités et valorisés dans ce pays ».

L’ancienne personnalité de Barstool Sports a reconnu qu’elle « ne discute généralement pas de politique et n’a pas d’hommes politiques dans cette émission ».

Malgré son désir que « tout le monde [to feel] à l’aise chaque semaine », elle espérait que sa conversation avec Harris ne serait pas « trop différente de celles » diffusées chaque semaine.

« Je parle de sujets comme la santé mentale, les relations, le sexe, la sexualité, les traumatismes », a déclaré Cooper. « Dans l’ensemble, je me concentre sur les femmes et les problèmes quotidiens auxquels nous sommes confrontés. … En fin de compte, je ne vois pas un monde dans lequel l’un des principaux sujets de discussion de cette élection concernerait les femmes et où je n’en ferais pas partie.»

La podcasteuse a précisé qu’elle avait fait des « allers-retours avec [the] décision pendant un certain temps : s’impliquer ou ne pas s’impliquer.

Elle a conclu : « Je suis tellement consciente que j’ai un public très mixte en matière de politique, alors écoutez-moi quand je dis que mon objectif aujourd’hui n’est pas de changer d’affiliation politique. »

Cooper a commencé l’interview de 40 minutes, dans laquelle « aucun sujet n’était interdit », en demandant à Harris pourquoi elle voulait apparaître dans « Call Her Daddy ».

L’ancien procureur général a répondu : « Je pense que vous et vos auditeurs avez vraiment compris, que l’un des meilleurs moyens de communiquer avec les gens est d’être réel et de parler des choses qui les tiennent vraiment à cœur. »

Alors que certains des abonnés Instagram de Cooper a exprimé sa déception quand elle a posté un clip avec Harris dimanche, beaucoup ont salué la collaboration « irréelle » et « emblématique ».

« Imaginez être une femme qui suit une femme qui a créé un podcast pour la santé/l’intérêt des femmes et qui est bouleversée d’interviewer une femme qui pourrait potentiellement devenir la première femme présidente des États-Unis mdr », a écrit un utilisateur des médias sociaux.

Cooper, qui héberge le podcast depuis 2018, a récemment signé un contrat de 125 millions de dollars avec SiriusXM après trois ans de distribution exclusive de son émission avec Spotify.