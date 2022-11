L’animateur de “Blue’s Clues”, Steve Burbs, parle de sa “dépression clinique sévère” pendant le tournage d’une émission à succès

L’animateur de “Blues Clues”, Steve Burns, a parlé franchement de sa lutte contre la dépression lors du tournage de la populaire émission pour enfants.

“Je ne le savais pas encore, mais j’étais la personne déprimée la plus heureuse d’Amérique du Nord”, a déclaré l’ancien animateur de l’émission pour enfants. Variété. “J’ai lutté contre une dépression clinique sévère tout le temps que j’ai participé à cette émission. C’était mon travail d’être totalement et complètement plein de joie et d’émerveillement à tout moment, et cela est devenu impossible.”

“J’ai toujours été capable de creuser et de trouver quelque chose qui me semblait authentique et qui était assez bon pour être dans la série, mais après des années et des années à aller au puits sans le reconstituer, il y avait un coût”, a-t-elle ajouté. vieux a continué.

Burns est devenu l’hôte de la série animée en 1996, à l’âge de 22 ans, et a remporté une nomination aux Daytime Emmy en 2001. Lorsqu’il a quitté la série en 2002, il a expliqué dans la série qu’il partait à l’université et que son jeune frère prendrait la relève.

“Ma stratégie était : ‘Hé, tu as quelque chose de génial, alors combats-le !’ Il s’avère que vous ne combattez pas la dépression, vous la collectionnez”, a déclaré Burns avec franchise. “Après avoir quitté ‘Blue’s Clues’, il y a eu une longue période de guérison. Ce n’est qu’à la mort de mon père que j’ai vraiment commencé à prendre les choses au sérieux, et ma vie est devenue beaucoup plus gérable.”

“Cela m’a fait penser à des choses auxquelles je n’avais pas pensé, comme l’héritage et la valeur des choses que nous avons laissées derrière nous”, a-t-il partagé. “Cela m’a forcé à réévaluer et à prendre beaucoup plus au sérieux ma santé mentale. Et New York n’a jamais été très bon pour ma santé mentale.”

L’émission a débuté le 8 septembre 1996 et mettait en vedette Steve, le personnage joué par Burns, naviguant dans sa maison animée et résolvant des mystères à faible enjeu avec son chien de compagnie animé, Blue.

En 2021, pour marquer le 25e anniversaire de l’émission, Burns est revenu avec un message vidéo partagé sur le compte Twitter de Nick Jr.. Le message réconfortant l’a vu parler de son absence de la série.

“Vous vous souvenez comment, quand nous étions plus jeunes, nous avions l’habitude de courir et de traîner avec Blue, de trouver des indices, de parler à M. Salt, de paniquer à propos du courrier et de faire toutes les choses amusantes ? Et puis un jour, j’ai était comme, ‘Oh hé, devinez quoi? Grande nouvelle… je pars’ “, se souvient Burns sur Twitter.

“Est-ce qu’on peut juste parler de ça ?” a-t-il demandé à ses fans adultes dans le style avec lequel il s’adressait à la caméra dans l’émission. “Parce que je me rends compte que c’était un peu brusque. Je me suis juste levé et je suis allé à l’université. C’était vraiment difficile au fait, mais génial, parce que j’ai pu utiliser mon esprit et faire un pas à la fois, et maintenant je Je fais littéralement beaucoup de choses que je voulais faire.”

Il a poursuivi : “Regarde tout ce que tu as fait et tout ce que tu as accompli pendant tout ce temps. Et c’est juste… c’est tellement incroyable, non ? Je veux dire, nous avons commencé avec des indices, et maintenant c’est quoi ? Des prêts étudiants et des emplois , et les familles, et certaines de ces choses ont été assez difficiles, vous savez ? Je sais que vous savez.

“Je suppose que je voulais juste dire qu’après toutes ces années, je ne t’ai jamais oublié. Jamais. Et je suis super content que nous soyons toujours amis…”

Burns reprend son rôle dans le film “Blue’s Big City Adventure”, qui sera présenté en première sur Paramount + vendredi.