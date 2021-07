L’animateur de blagues des téléspectateurs de Countryfile, Tom Heap, auditionne pour Line of Duty alors qu’il affronte un attrapeur de pétoncles «en colère»

Les téléspectateurs de COUNTRYFILE ont plaisanté en disant que l’animateur Tom Heap auditionnait pour Line of Duty alors qu’il affrontait un attrapeur de pétoncles «en colère».

Les téléspectateurs de l’émission de la BBC étaient pétrifiés qu’il s’attirerait des ennuis après avoir affronté l’homme lors de son segment sur la capture illégale de pétoncles.

7 L’homme n’a pas été impressionné d’être confronté à Tom de Countryfile

Tom, 55 ans, s’est courageusement approché de l’homme qui l’a brutalement arrêté lors de son enquête.

Les fans ont rapidement remarqué la tension entre eux et se sont tournés vers Twitter pour en parler.

L’un d’eux a écrit: « Tom auditionne pour In The Line of Scallops. »

Un deuxième a déclaré : « J’ai l’impression de regarder 24 heures en garde à vue.

7 L’homme n’était pas content d’être interrogé

7 Les fans ont été impressionnés par les compétences de détective de Tom

7 Les fans ont vu une autre facette de Tom

7 Les fans ont été choqués par ce qu’ils ont vu

Au cours de l’enquête, Tom a souligné comment la société de l’homme avait fait l’objet d’un examen minutieux.

Alors qu’il semblait devenir de plus en plus furieux, les fans s’inquiétaient de ce qui se passerait si les caméras arrêtaient de tourner.

Lorsqu’un fan a plaisanté en disant qu’ils pouvaient en venir aux mains, un autre a répondu: « Il le ferait s’il n’y avait pas de caméras. »

Pendant ce temps, le mois dernier, les fans de Countryfile étaient furieux contre les propriétaires de chiens qui n’utilisaient pas de laisse autour des moutons et les qualifiaient d' »idiots ».

7 Les fans s’inquiétaient de ce qui pourrait arriver entre Tom et l’homme

Les fans étaient tellement inquiets pour les moutons après que d’autres attaques de chiens se soient produites

Les téléspectateurs de l’émission ont été informés du nombre croissant d’attaques de chiens au cours de l’épisode.

Le présentateur Joe Crowley a visité une terre agricole près du bétail et a demandé : « Alors, est-il temps que la loi se durcisse avec les propriétaires imprudents ?

S’adressant à l’éleveur de moutons Dan Jones, Joe a déclaré aux téléspectateurs que Dan subit généralement une attaque de chien par mois, mais qu’il est devenu plus fréquent pendant le verrouillage.

Joe a déclaré: « Le premier week-end seulement après la levée des restrictions locales de séjour au Pays de Galles, Dan a dû faire face à quatre de ses moutons attaqués en une journée. »

Cela a causé beaucoup de stress aux agriculteurs

Certains propriétaires de chiens ont laissé leurs chiens errer sans laisse et ils ont attaqué des moutons

Dan a expliqué: « Cela peut évidemment entraîner des blessures mortelles et la mort chez les moutons, mais parfois, le simple fait de s’inquiéter des moutons lorsqu’ils sont pourchassés peut conduire à l’avortement.

« Des moutons ont franchi la falaise et le chien l’a suivi et ils ont tous les deux perdu la vie, ce qui est vraiment malheureux. C’est juste constamment au fond de mon esprit.

« C’est assez stressant. C’est un stress émotionnel et c’est juste très démoralisant quand cela se produit.

« Il n’y a pas de gagnants, vous savez. C’est un stress financier, mais plus que cela, cela peut vraiment vous affecter mentalement. »