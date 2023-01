L’animateur de BBC Breakfast, Naga Munchetty, prend un coup effronté contre l’animateur de Saturday Kitchen, Matt Tebutt

NAGA Munchetty n’a tout simplement pas pu s’empêcher de prendre un coup effronté à l’hôte de Saturday Kitchen Matt Tebutt aujourd’hui

La présentatrice de 47 ans a fait une blague hilarante aux dépens du chef populaire, alors qu’elle lui parlait pour la première fois cette année.

Naga est connue pour ses plaisanteries effrontées dans l’émission populaire du matin, et Matt, 49 ans, se retrouve souvent la cible de ses blagues – et aujourd’hui n’était pas différent.

Alors que Naga et BBC Breakfast Roger Johnson lançaient au célèbre chef du studio Saturday Kitchen, elle se plaignit auprès de lui des restes de nourriture de Noël.

Elle a ensuite demandé à Matt ce qu’il pensait des friandises festives qui n’avaient pas été mangées.

Il a ensuite commencé à parler de la façon dont il aimait mordre le dessus des liqueurs au chocolat et les «étrangler», comme s’il s’agissait d’une bouteille d’alcool.

Matt racontait clairement une histoire de son enfance, mais Naga n’a pas pu s’empêcher de se moquer de lui en disant : “Et tu avais quel âge alors Matt ?”

La star de Saturday Kitchen s’est ensuite moquée d’avoir été offensée et a déclaré: “Il y a toujours une punchline!”

Puis après que Matt ait passé en revue ce qui se passait dans son émission ce matin, il a renvoyé à Naga, qui a ensuite plaisanté de manière hilarante: “Si vous séchez January Matt, vous devriez vider votre armoire à chocolat!”

Le chef populaire a ensuite roulé des yeux et s’est moqué d’avoir été offensé, avant de rire.

Pendant ce temps, plus tôt dans l’émission, Naga a été averti de “se comporter” par le présentateur météo Chris Fawkes, dans un démontage hilarant.

Cela est venu après que Naga et le co-animateur Roger aient voulu donner aux téléspectateurs une mise à jour sur la météo à mi-parcours du programme.

Le présentateur Chris est apparu à l’écran avec une photo saisissante d’un lever de soleil derrière lui.

Roger s’est exclamé : « Maintenant, qu’est-ce que c’est que ça ? Ciel rouge le matin, avertissement des bergers ?

Le correspondant météo s’est alors moqué de Naga en expliquant: “Eh bien, Naga se plaignait il y a à peine une demi-heure.”

Elle s’est mise à rire et a ajouté : “Ce n’est pas comme moi, n’est-ce pas ?”

Il a dit aux téléspectateurs que Naga se plaignait de sa photographie originale d’un ciel pluvieux semblant “trop ​​​​sombre” pour un samedi matin.

“Alors j’ai pensé que je mettrais une image plus gaie sur l’écran derrière moi”, a souligné Chris après avoir changé l’image.

Naga intervint : “Tu as eu un ‘Oh’ cette fois quand je me suis retourné et que je t’ai vu, c’est adorable.”

Alors que Chris regardait la photographie du lever du soleil prise à Walmer, dans le Kent, par une spectatrice nommée Mme M, il a averti Naga de “se comporter”.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One.

