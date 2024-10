L’animateur d’American Pickers, Frank Fritz, est décédé à 60 ans – National

Frank Fritz, l’un des co-animateurs de Cueilleurs américainsest décédé à 60 ans, deux ans après avoir été victime d’un grave accident vasculaire cérébral. Il avait 60 ans.

Fritz est apparu dans 308 épisodes de la populaire émission History Channel aux côtés de sa co-star Mike Wolfe, avant de quitter Cueilleurs américains en 2021. Le couple a voyagé à travers l’Amérique à la recherche d’objets rares et de trésors à vendre ou à ajouter à leurs collections personnelles.

« C’est une annonce très difficile à faire », peut-on lire sur la page Facebook. Amis de Frank Fritz. « Frank est décédé hier soir vers 19h30. »

Un autre article sur la page a ajouté que Fritz « est décédé paisiblement entouré de ses amis les plus proches ».

« Il a mené une vaillante bataille au cours des deux dernières années, avec de nombreux hauts et bas, mais en fin de compte, la combinaison de son grave accident vasculaire cérébral et de sa maladie de Crohn était tout simplement trop lourde à supporter pour son corps. »

Cueilleurs co-animateur Wolfe a rendu hommage à Fritz dans une publication Instagramécrivant que son cœur est « brisé ».

« Je connais Frank depuis plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle », a écrit Wolfe. « Le même hors caméra que devant la caméra, Frank avait le moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même. »

Les deux hommes étaient amis avant de commencer Cueilleurs américains ensemble. Wolfe a partagé qu’ils « partiraient ensemble vers des endroits dont nous ignorions l’existence, sans destination en tête et juste avec la passion commune de découvrir quelque chose d’intéressant et d’historique ».

« Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres et je me sens béni d’être là à ses côtés lorsqu’il a fait un dernier voyage de retour. Je t’aime mon pote et tu vas tellement me manquer », a ajouté Wolfe.

Fritz était en grande partie hors de la vue du public après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral en 2022. Un an auparavant, en 2021, Fritz avait déclaré Le Soleil il n’avait pas parlé à Wolfe depuis deux ans au milieu d’une querelle entre les deux. La dernière fois qu’il est apparu dans une émission, c’était en mars 2020, rapportait alors The Sun.

Lorsque Fritz a eu son accident vasculaire cérébral, les deux hommes ont semblé mettre leurs différences derrière eux.

Wolfe a posté que Fritz avait été hospitalisé à la suite de son accident vasculaire cérébral et il a demandé aux fans de garder le co-animateur dans leurs « cœurs et pensées ».

«J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a parcouru. Il y a eu beaucoup d’opinions concernant mon amitié avec Frank et la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami », Wolfe écrivait sur Instagram à l’époque.

«Frank, je prie plus que tout pour que tu t’en sortes bien. Je t’aime mon pote.

La chaîne Histoire et Cueilleurs le producteur Cineflix Production a publié une déclaration commune à la suite de la mort de Fritz.

« Frank a filmé Cueilleurs américains depuis plus d’une décennie », indique le communiqué. « Nous nous souviendrons toujours du « charmeur barbu » et de sa recherche incessante de motos et de vélos vintage. Nos pensées vont aux proches de Frank pendant cette période difficile.

Le manager de Fritz, Bill Stankey, a déclaré Personnes qu’il était « un être humain exceptionnel ».

« Il aimait la vie, il se souciait des gens, il avait toujours un mot gentil à dire et il en savait plus sur l’Americana et les antiquités que quiconque que j’ai jamais rencontré », a déclaré Stankey, ajoutant que Fritz était le « point d’ancrage » de Cueilleurs américains.

—

