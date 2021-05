L’animal de la famille de Barack Obama et ancien «  premier chien  » Bo décède après avoir combattu le cancer

Le chien de l’ancien président Barack Obama, Bo, est décédé samedi après une bataille contre le cancer, ont déclaré les Obama sur les réseaux sociaux.

La nouvelle du décès de Bo a été partagée par Obama et sa femme Michelle sur Instagram, où tous deux ont exprimé leur tristesse face au décès d’un chien que l’ancien président a décrit comme un «véritable ami et fidèle compagnon».

«Il a toléré toute l’agitation qui accompagnait le fait d’être à la Maison Blanche, avait un gros aboiement mais pas de morsure, adorait sauter dans la piscine en été, était imperturbable avec les enfants, vivait pour des restes autour de la table du dîner et avait de beaux cheveux. », A écrit Barack Obama.

Bo, un chien d’eau portugais, était un cadeau aux Obama de feu le sénateur Edward M. Kennedy, D-Mass., Un partisan clé de la campagne présidentielle d’Obama de 2008 qui est devenu proche de la famille. Bo a aidé Obama à tenir la promesse à ses filles Malia et Sasha de pouvoir avoir un chien après les élections.

Un chien de compagnie, Sunny, a rejoint la famille en août 2013.

Les deux étaient des présences constantes autour de la Maison Blanche et populaires parmi les visiteurs, se joignant souvent aux Obama pour des événements publics. Les chiens ont diverti les foules à l’occasion du Easter Egg Roll annuel et Bo a parfois rejoint Mme Obama pour accueillir les touristes. Les chiens ont également applaudi les membres du service blessés, ainsi que les enfants hospitalisés que la première dame rendait visite chaque année juste avant Noël.

Dans un article présentant un diaporama d’images de Bo – dont l’un de lui assis derrière le bureau Resolute du président dans le bureau ovale – Mme Obama a raconté ses années à apporter une certaine légèreté à la Maison Blanche.

«Il était là quand Barack et moi avions besoin d’une pause, déambulant dans l’un de nos bureaux comme s’il possédait l’endroit, une balle fermement serrée dans ses dents. Il était là quand nous avons volé sur Air Force One, quand des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers la pelouse sud pour le Easter Egg Roll, et quand le pape est venu nous rendre visite », a-t-elle écrit.

Mme Obama a écrit qu’elle était reconnaissante du temps que la famille a pu passer avec lui en raison de la pandémie et a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, «personne n’était plus heureux que Bo».

«Tout son peuple était à nouveau sous le même toit», a-t-elle écrit.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici